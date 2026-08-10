Le ministre des Affaires économiques s’entretient avec le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Son Excellence le ministre des Affaires économiques et du Développement, Dr Abdallah Ould Souleymane Ould Cheikh Sidia, a reçu en audience, ce lundi à Nouakchott, le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, M. Ousmane Diagana, en visite officielle en Mauritanie pour deux jours.

La rencontre a été consacrée à l’examen des différents domaines de coopération entre la Mauritanie et le Groupe de la Banque mondiale, ainsi qu’aux voies et moyens de consolider le partenariat entre les deux parties, au regard des priorités de développement du pays et dans le souci de renforcer sa stabilité économique.

Les échanges interviennent dans le cadre du renforcement et du suivi de la mise en œuvre du Cadre de partenariat-pays (2026-2030) entre la Mauritanie et le Groupe de la Banque mondiale. Ce cadre vise notamment à accélérer la diversification de l’économie, à promouvoir le développement du secteur privé et la création d’emplois, à accompagner la transformation du secteur agricole et à améliorer l’accès à l’énergie, tout en renforçant la résilience des populations face aux différents chocs.

La rencontre s’est déroulée en présence du nouveau directeur de division de la Banque mondiale, M. Djibrilla Issa, de Mme Fatoumata Cissoko-Sy, directrice de l’Infrastructure et des Ressources naturelles pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre à la Société financière internationale (IFC), ainsi que de M. Ibrahima Diouf, représentant résident du Groupe de la Banque mondiale en Mauritanie.

Ont également pris part à la rencontre, aux côtés du ministre, M. El Houssinou PAM, chargé de mission au ministère, M. Moustapha Sidi Mohamed, conseiller économique, M. Bal Mohamed Fadel, conseiller chargé des secteurs productifs, M. Mohamed Salem Ould Nani, directeur général des Financements et de la Coopération économique et gouverneur suppléant auprès du Groupe de la Banque mondiale, ainsi que M. Ahmedou Saleck Ould Beyah, directeur général des Partenariats public-privé.

(Source: MAED)