Une première pour le PAREN/VE

Sorti indemne d’un véritable saut d’obstacles, imposé par la nouvelle législation sur les associations à caractère politique, le Parti de la Renaissance pour Vivre Ensemble (PAREN/VE), héritier de la Coalition Vivre Ensemble (CVE) de feu Kane Hamidou Baba, désormais titulaire d’un récépissé de l’administration, a fait face à la presse samedi, en début de soirée. Le Pr Mamadou Moustapha Ba et ses camarades, ont organisé une rencontre placée sous le thème “ pour une Mauritanie réconciliée, inclusive et prospère” au sein de laquelle “le vivre ensemble n’est pas une option, mais un destin”.

Un exercice inédit à la lisière d’une conférence de presse et d’un rassemblement populaire, avec une forte mobilisation des cadres, des militants, venus de toutes les régions et de nombreux invités, issus

de la classe politique, des Organisations de la Société Civile et personnalités indépendantes.

Un baptême de feu réussi, qui a permis au PAREN/VE de décliner sa vision “pour une République, juste, impartiale et protectrice, avec la certitude d’une loi pour tous et la primauté du mérite sur l’appartenance”.

Le Pr Mamadou Moustapha Ba et ses camarades prônent une refondation de la République à travers 10 engagements: “restaurer la confiance entre l’Etat et le citoyen. Faire de la jeunesse une priorité nationale. Construire une économie créatrice d’emplois. Refonder l’école mauritanienne. Garantir un accès à la santé. Gérer les ressources nationales dans l’intérêt du peuple. Faire de la cohésion nationale une priorité absolue. Consolider la démocratie et les libertés publiques. Préparer la Mauritanie aux défis de demain. Restaurer l’éthique dans la vie publique”.

Pour une consolidation de la cohésion nationale, le président du PAREN/VE a plaidé en faveur du règlement du passif humanitaire des années 1989/1991, sur la base des principes cardinaux “mémoire, vérité, justice, indemnisation et réconciliation” en rappelant que les peuples qui refusent de faire face aux horreurs engendrées par l’histoire, sont condamnés à les revivre.