Passif humanitaire : « Appliquer le protocole d’accord définitif, le seul véritable hommage à N'Gaidé Aliou Moctar », dixit un rescapé

Le décès de N'Gaidé Aliou Moctar, président du Cadre de Concertation des Rescapés de Mauritanie (CCRM) et figure centrale de la lutte pour la justice transitionnelle, marque un tournant mémoriel en Mauritanie. Ancien officier et rescapé du sinistre bagne de Oualata, l'homme a consacré sa vie à un combat de longue haleine pour le règlement juste du passif humanitaire. Ses compagnons de lutte du CCRM, du Collectif des Cadres Victimes des Événements (CCVE) présidé par Rachid Ly, ainsi que l'ensemble des militants des droits humains saluent la mémoire d'un homme de consensus. N'Gaidé Aliou Moctar a toujours privilégié un dialogue constructif avec l'État plutôt que l'affrontement, sans pour autant transiger sur la dignité et les droits fondamentaux des rescapés.

Une reconnaissance symbolique de l'État

Preuve de l'importance cruciale du défunt dans ce dossier national, les pouvoirs publics ont dépêché une délégation officielle de haut niveau auprès de sa famille. Le Commissaire aux droits de l'homme et le coordinateur national du dialogue, Moussa Fall, se sont rendus au domicile du disparu pour transmettre la solidarité et les condoléances du président de la République, Mohamed Ould Ghazouani.

Cette démarche, saluée avec gratitude par la famille et la communauté des victimes, dépasse le simple protocole. Elle est perçue comme une reconnaissance symbolique forte du rôle de partenaire incontournable qui incarnait N'Gaidé Aliou Moctar. Tout en remerciant chaleureusement le chef de l'État pour cette marque de considération, les rescapés l'exhortent désormais à transformer ce symbole en actes concrets. Pour le CCRM et le CCVE, le plus bel hommage à rendre à ce leader mémoriel est de parachever définitivement le processus qu'il a porté jusqu'à son dernier souffle.

Quand le processus "traîne les pieds"

Malgré la volonté politique initiale du chef de l'État et l'engagement continu de ses émissaires officiels, le constat des rescapés reste amer : le processus fait du surplace et « traîne les pieds » depuis 2022. Le dossier finalisé est pourtant entre les mains du président de la République depuis plusieurs mois.

Les victimes s'inquiètent ouvertement des «quelques réglages » techniques et politiques qui bloquent la conclusion des accords en coulisses. Cette lenteur administrative et politique fait peser un risque majeur d'enlisement fatal. Les rescapés redoutent une remise en cause totale des acquis et pointent du doigt les manœuvres d'acteurs de l'ombre qui tentent activement de torpiller les avancées obtenues au prix de sacrifices majeurs. Face à ce péril, l'heure n'est plus aux tergiversations : le CCRM et le CCVE réclament une accélération historique avant que le doute et l'obstruction ne l'emportent définitivement.

La Feuille de Route : Consolider les points d'accord pour la réconciliation

Pour sceller durablement la réconciliation nationale, la finalisation du dossier doit s'appuyer sur la validation immédiate des points d'accord déjà formalisés et l'exécution d'une feuille de route claire :

· Règlement définitif des droits : Validation des conclusions techniques prêtes depuis 2022 concernant l'indemnisation juste, la pension de retraite des anciens militaires et fonctionnaires, et la restitution des carrières.

· Devoir de mémoire et réparation symbolique : Officialisation des points d'accord sur l'identification des sépultures, l'édification de monuments mémoriaux et la réhabilitation morale des victimes.

· Levée des derniers verrous politiques : Arbitrage immédiat du président de la République pour dépasser les "réglages techniques" qui bloquent la signature finale du protocole d'accord global entre l'État et les collectifs de victimes (CCRM / CCVE).

· Lancement des concertations nationales : Clôture officielle de ce volet comme condition préalable indispensable pour engager, sereinement et dans l'unité, les grandes concertations nationales inclusives sur l'avenir de la cohésion sociale en Mauritanie.

L'héritage de dialogue laissé par N'Gaidé Aliou Moctar ne doit pas s'éteindre avec lui. Il appartient désormais au président Mohamed Ould Ghazouani d'imposer le règlement final de ce passif humanitaire pour tourner, de manière juste et définitive, cette douloureuse page de l'histoire mauritanienne. C'est le seul véritable hommage au président de la CCRM., lâche un rescapé membre de cette organsiation.