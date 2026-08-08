Visite en Mauritanie du vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Ousmane Diagana, vice-président de la Banque Mondiale (BM) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, effectue une visite officielle en Mauritanie, du 08 au 12 août 2026, annonce un communiqué de

l’institution financière internationale.

Cette mission de plusieurs jours “s’inscrit dans la continuité du dialogue stratégique entre le Groupe de la Banque Mondiale (BM) et les autorités mauritaniennes autour des priorités nationales de développement”, explique le document de la BM.

Ainsi, cette visite va offrir l’occasion “de réaffirmer l’engagement du Groupe de la Banque Mondiale aux côtés de la Mauritanie, dans un contexte marqué par la mise en œuvre d’un nouveau cadre de partenariat pays 2026-2030, axé sur la diversification économique, la création d’emplois, le renforcement des institutions, la connectivité et la résilience des populations”.

Au cours de sa présence en Mauritanie, Ousmane Diagana, natif de Kaedi, sera reçu en audience par le président Mohamed Cheikh El Ghazouani.

Il rencontrera également plusieurs membres du gouvernement, notamment le premier Ministre, Moctar ould Diaye, le Ministre des Affaires Économiques et du Développement Durable, Abdallahi Souleymane Cheikh Sidia....

Le portefeuille des projets de la Banque Mondiale en Mauritanie s’élève à 1,153 milliard de dollars. Il soutient un large éventail d’intervention à travers 9 projets nationaux, pour un montant de 535,8 millions de dollars, 2 opérations d’appui budgétaire pour une enveloppe de 78 millions de dollars et 9 opérations d’intégration régionale d’une valeur de 540 millions de dollars.