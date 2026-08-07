Le temps du bilan et des perspectives

Ces derniers jours, certaines déclarations de responsables politiques appellent à la révision de la Constitution pour permettre à Son Excellence Monsieur le Président de la République de se présenter pour un troisième mandat.

À mon avis, ce débat est prématuré et ne se justifie pas, du fait qu'il reste plus de trois ans du mandat en cours.

Avant d'évoquer l'éventualité d'un troisième mandat, il est plus utile de s'intéresser au présent et à l'évaluation du travail déjà réalisé afin d'établir un bilan sur les plans politique et socio-économique.

C'est dans cet esprit qu'il convient de rappeler l'importance du point de presse de Son Excellence Monsieur le Président de la République, dont la date a été annoncée plusieurs jours à l'avance afin de permettre à la presse nationale et internationale de mieux se préparer et de choisir les questions touchant tous les domaines sur lesquels elle souhaitait obtenir des réponses du Président.

Cette rencontre constituait une occasion importante pour les journalistes qui y ont assisté d'interroger le Président sur les réalisations accomplies depuis son accession à la magistrature suprême du pays, sur les projets en cours d'exécution, sur les insuffisances constatées ainsi que sur les retards enregistrés dans certains programmes. Il était également légitime de s'interroger sur les causes de ces retards : difficultés de financement, impayés envers certaines entreprises, insuffisance du suivi administratif ou autres contraintes relevant des maîtres d'ouvrage. Ces questions auraient permis de mieux comprendre les défis rencontrés et d'encourager l'accélération des projets afin de respecter les engagements pris devant le peuple.

Le peuple souverain

Malheureusement, nous avons constaté que certaines interventions se sont davantage orientées vers des sujets susceptibles d'alimenter les divisions entre les composantes de notre société, alors que l'intérêt général exige de concentrer les débats sur les préoccupations réelles des citoyens et sur l'état d'avancement des programmes de développement.

Pour ma part, je félicite Son Excellence pour la tenue de ce point de presse, qui avait pour objectif d'informer les citoyens sur la situation du pays dans un contexte international particulièrement difficile, mais également de recueillir des observations et des informations susceptibles de contribuer à une meilleure mise en œuvre de son programme.

Je considère également que les responsables politiques, les députés, les maires et les autres élus ont un rôle essentiel à jouer. En collaboration avec les administrations concernées, ils doivent suivre l'exécution des projets dans leurs régions, veiller au respect des engagements pris et tirer la sonnette d'alarme chaque fois que cela est nécessaire afin de contribuer à la réussite du programme présidentiel.

Pour notre part, en tant que citoyens, nous avons pris acte des engagements du Président de la République et nous attendons avec confiance la poursuite de leur mise en œuvre. Le moment venu, lorsque le mandat arrivera à son terme, le peuple procédera à une évaluation objective des résultats obtenus. C'est à lui seul qu'il appartiendra de décider, en toute souveraineté, s'il souhaite ou non accorder un mandat supplémentaire à Son Excellence afin de poursuivre ou d'achever les projets engagés, notamment ceux dont l'exécution a été affectée par la pandémie de la Covid-19 ainsi que par les différentes crises et guerres qui ont marqué le monde ces dernières années.

Isselmou Ould Kerbally