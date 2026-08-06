Le parti INSAF vient de commémorer le 7e anniversaire de l’investiture du président de la République sous le slogan « 7 ans de réalisations… Un parcours qui se poursuit ».

Dans cet entretien exclusif, M. Mamadou Guisset, acteur politique influent de M’Bagne, livre son analyse sur le bilan de cette célébration, les réformes en faveur de la jeunesse, et les chantiers prioritaires à mener d'ici la fin du quinquennat.

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Le Calame : Le parti INSAF vient de célébrer le 7e anniversaire de l’investiture du président de la République, Son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani. Quel bilan tirez-vous de la célébration ? Selon vous, quel message politique et citoyen cet événement a-t-il adressé aux Mauritaniens, notamment aux militants d’INSAF ?

-M. Mamadou Guisset : La célébration du 7e anniversaire de l’investiture du Président de la République a constitué un moment important de mobilisation, de réflexion et de rassemblement autour des acquis enregistrés depuis 2019. Elle a permis de rappeler le chemin parcouru en matière de stabilité institutionnelle, de renforcement de l’État de droit, de développement des infrastructures, de protection sociale et de consolidation de l’unité nationale.

Au-delà des rassemblements populaires et du caractère commémoratif, cet anniversaire a porté un message politique et citoyen fort : la Mauritanie reste un havre de stabilité et de paix sociale dans un contexte sous-régional particulièrement complexe. C'est le message de la continuité de l’action publique, de la confiance dans les institutions et de la responsabilité collective dans la construction d’une Mauritanie plus prospère.

Pour les militants et les cadres d’INSAF, l’appel de la direction du parti a été limpide. Il s'agit de rejeter les polémiques stériles pour se concentrer sur la vulgarisation des faits et des réformes structurelles. C'est une invitation pressante à rester proches des citoyens, à défendre le bilan du Président avec des arguments fondés sur les réalisations concrètes et à poursuivre le travail de sensibilisation sur le terrain. À M’Bagne, cette dynamique se traduit par une exigence de proximité renforcée, tout en consolidant les fondements de l'unité nationale à travers l'ambitieux projet de l'École Républicaine, véritable ciment de l'équité sociale.

-Le président Ghazouani a placé son second mandat sous le signe de la jeunesse. Quelles sont, à vos yeux, les réalisations les plus marquantes en faveur des jeunes depuis le début de son magistère, et quels défis restent encore à relever pour répondre pleinement à leurs attentes en matière d’emploi, de formation et d’entrepreneuriat ?

-En plaçant son second mandat sous le signe exclusif de la jeunesse, le président de la République répond à une urgence démographique et économique nationale. La jeunesse occupe désormais une place centrale dans les politiques publiques. Le bilan des premières années de gouvernance met en lumière des réformes importantes, notamment l'élaboration d'un code spécifique à la jeunesse, une autonomisation accrue dans l'espace public, et l’élargissement de la protection sociale. Plusieurs initiatives ont été engagées pour améliorer l’accès à la formation, soutenir l’entrepreneuriat, promouvoir l’insertion professionnelle et élargir les programmes d’accompagnement. L’amélioration de l’offre de formation professionnelle, le développement des infrastructures éducatives et sportives ainsi que les mécanismes de financement de la Délégation Taazour destinés aux jeunes entrepreneurs témoignent de cette réelle volonté politique.

-À moins de quatre ans de la fin du quinquennat, quelles sont, selon vous, les principales priorités du gouvernement et du parti INSAF pour accélérer le développement du pays et concrétiser les ambitions du programme présidentiel, notamment dans les domaines de l’économie, de la cohésion sociale et de la gouvernance ?

-Les prochaines années seront déterminantes pour consolider et accélérer les réformes engagées. Le programme d'urgence mis en œuvre par le gouvernement du Premier ministre Moctar Ould Diay a posé des jalons essentiels pour le département de M’Bagne, mais le rythme doit s'intensifier autour de trois priorités majeures :

· En matière d'économie : La priorité absolue est d’accélérer la diversification de l’économie afin de créer davantage de richesses et d’emplois. Nous devons valoriser nos ressources nationales dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, des mines, du gaz et des énergies renouvelables. Atteindre la souveraineté alimentaire est un impératif pour réduire notre dépendance.

· En matière de cohésion sociale : Nous devons poursuivre sans relâche la lutte contre les inégalités, améliorer l’accès aux services de base et soutenir les couches les plus vulnérables par les filets sociaux. La consolidation de l’unité nationale reste le pilier inébranlable de la stabilité du pays.

· En matière de gouvernance : L'État devra continuer à se renforcer grâce à la modernisation de l’administration et à la poursuite des efforts de transparence. La lutte intransigeante contre la corruption, réaffirmée avec fermeté par le chef de l'État, constitue le ciment de la confiance publique.

Pour les cadres et les populations de M’Bagne, l'avenir repose également sur une meilleure représentativité au sein des instances décisionnelles du parti et de l'État. Une plus grande implication des élites locales est indispensable pour donner vie à une décentralisation effective et créer une réelle proximité entre les pouvoirs publics et les citoyens. C'est à cette seule condition que nos communes de l’intérieur disposeront des moyens nécessaires pour transformer l'ambition présidentielle en progrès palpable. Le parti INSAF a un rôle essentiel à jouer en accompagnant ces politiques sur le terrain, en restant à l'écoute des populations et en transformant les attentes en actions concrètes. C’est dans cet esprit d'unité et de responsabilité que nous poursuivrons la dynamique de développement engagée sous la conduite du Président Mohamed Cheikh El Ghazouani.

Propos recueillis par Dalay Lam