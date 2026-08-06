CNDH: Sauvée de justesse

Le désormais ancien président de la Commission Nationale des Droits de l'homme El Bekaye Ould Abdel Malik a été nommé par décret présidentiel chargé de mission à la présidence de la République. Débarquement ou promotion ? Cette " affectation" qui a la senteur d'un limogeage est inédite car jamais depuis la création de cette institution qui a en charge la défense et la promotion des droits humains, aucun de ses anciens présidents n'a été disgracié avant de finir au moins un mandat. Visiblement, El Bekaye Ould Abdel Malik qui a centralisé toute la gestion de la Commission n'a pas bien assimilé les missions de cette institution dont la conduite requiert une bonne connaissance des arcanes de la diplomatie et des mécanismes internationaux en rapport avec les us et traditions des droits de l’homme. L'amateurisme qui a prévalu depuis la nomination du brillant professeur de Sociologie Ould Abdel Malik a fait perdre à la commission la notoriété dans laquelle il l'a trouvée. Des rumeurs persistantes évoquent même un déclassement imminent de la Commission Nationale des Droits de l’homme. Par ce débarquement déguisé en "affectation", la Mauritanie veut sauver l'institution à travers la nomination à sa tête d'un homme du sérail qui maîtrise le fonctionnement et les stratégies des institutions internationales ayant en charge la problématique très complexe des droits humains. Son secrétaire général, Mohamed Ould Brahim, qui occupe ce poste depuis 12 ans et connaît parfaitement l’institution, paraît le mieux placé pour lui succéder.