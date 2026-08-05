Communiqué de presse: Le Directeur Général de la SMH reçoit une délégation de Kosmos Energy

Le Directeur Général de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH), Dr Mohamed Lemine Ould Raghani, a reçu, ce mardi 4 août 2026, au siège de l’entreprise, une délégation de Kosmos Energy conduite par M. William Tuttle, Senior Vice President, External Affairs, accompagné de M. Todd Niebruegge, Senior Vice President et Responsable des activités Mauritanie–Sénégal, ainsi que de M. Ismail Sid’Ahmed, Vice-President et Country Manager.

Cette rencontre a permis de faire le point sur l’état d’avancement des principaux dossiers relatifs au développement du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) et d’échanger sur les perspectives de renforcement de la coopération entre la SMH et Kosmos Energy.

Les discussions ont notamment porté sur les actions susceptibles d’accélérer la mise en œuvre des différentes phases du projet, afin d’en améliorer les performances, d’optimiser sa création de valeur et de maximiser ses retombées économiques au bénéfice de la Mauritanie et de l’ensemble des parties prenantes.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre une collaboration étroite et constructive en vue d’assurer le développement durable et le succès du projet GTA, considéré comme un projet stratégique pour la Mauritanie et la sous-région.

Société Mauritanienne des Hydrocarbures