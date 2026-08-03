Congo-Mauritanie : le nouvel ambassadeur Hamzatou Thiam présente ses lettres de créance au président Sassou N’Guesso

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République du Congo, Son Excellence Hamzatou Thiam, a présenté ses lettres de créance au président congolais, Denis Sassou N’Guesso, lors d’une cérémonie officielle tenue au palais présidentiel à Brazzaville.

À cette occasion, le chef de l’État congolais a souhaité la bienvenue au diplomate mauritanien et lui a adressé ses vœux de succès dans l’accomplissement de sa mission, destinée à consolider les relations d’amitié et de coopération entre la Mauritanie et le Congo.

La nomination de Hamzatou Thiam, intervenue en février dernier, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la présence diplomatique mauritanienne en Afrique centrale. Jeune cadre reconnu, il dispose d’une solide expérience dans l’administration publique et la gestion des entreprises.

Originaire du département de M’Bagne, Hamzatou Thiam a occupé plusieurs hautes responsabilités, notamment celles de directeur général de la Société nationale de distribution d’eau (SNDE), de directeur général de la Société de l’Acier et du Fer (SAFA), une filiale de la Société nationale industrielle et minière (SNIM), où il a acquis une expertise appréciée dans les domaines de la gouvernance et du management.

Également engagé dans la vie politique, il est considéré comme l’une des figures montantes de sa génération dans le département de M’Bagne. Dans ce cadre, il a joué un rôle prépondérant dans les différentes campagnes du parti INSAF dans le département. Sa nomination avait été bien accueillie par les élus, cadres et populations.

Sa prise de fonctions à Brazzaville ouvre une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre Nouakchott et Brazzaville, avec pour objectif de promouvoir la coopération dans les domaines politique, économique, commercial et culturel.

Il faut signaler que le Congo compte l’une des plus grandes communautés de mauritaniens en Afrique centrale.