Nouakchott renoue avec les délestages en période de chaleur

Nouakchott renoue avec le phénomène des délestages en période de forte canicule. En effet, de nombreux quartiers de la capitale sont soumis à un régime de coupures d’électricité pour plusieurs heures d’affilée, sur toile de fond d’une chaleur insupportable.

Des populations accablées par d’interminables délestages et une rupture de la chaine de froid, qui dure parfois une dizaine d’heures, avec des répercussions négatives sur des réserves alimentaires acquises au prix fort sur le marché.

Ces coupures d’électricité atteignent un pic ces derniers jours, sans nouveau message d’explication de part de la Société Mauritanienne d’Électricité (SOMELEC).

Toutefois, on peut rappeler des annonces relatives “à des coupures pour maintenance” dont les exemples les plus récents concernent Arafat, Secteur 1, Carrefour Nancy, Zone Portuaire, du 16 au 18 juillet. El Mina, Carrefour Bouddah, Réservoir d’eau, Arafat (mosquée Al Noor, Carrefour Kossovo) et de nombreux autres quartiers, objets de coupures en juin dernier.

Mais ce premier week-end du mois d’aout est marqué par une recrudescence des privations d’énergie électrique à Sebkha et El Mina, sans de nouvelles explications déclarées par l’entreprise nationale.