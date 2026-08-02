Les 7 ans de magistère Ghazouani : INSAF fait le bilan

INSAF, principal parti de la majorité, a célébré les 7 ans de magistère du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, au cours d’une cérémonie organisée au Centre International des Conférences Moctar ould Daddah, vendredi soir ; en présence du premier Ministre, Moctar ould Diay.

Cet événement, qui a réuni plusieurs centaines de responsables, cadres et militants du parti, s’est déroulé sous le thème “sept ans de réalisations.... Un parcours qui se poursuit toujours.‘

Dans un discours prononcé à l’occasion de la soirée, le président du parti “INSAF” Mohamed ould Bilal Messoud, a mis en avant un contexte calme “ grâce à un parcours politique marqué par l’ouverture politique, le renforcement de la concertation, un travail continu en matière de développement et d’action sociale au service de la patrie et des citoyens”.

Un bilan qui porte sur “le renforcement de l’Etat de droit, la consolidation de la bonne gouvernance, la bonne tenue de l’économie nationale, la promotion de l’unité nationale et de la justice sociale”.