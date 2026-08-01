Sebkha: Inauguration d’un nouveau réseau d’eau

Le nouveau réseau d’eau au quartier El Kouva, dans la moughataa de Sebkha a été inauguré ce vendredi 31 juillet sous la supervision de la Directrice Générale Adjointe de la Société Nationale des Eaux (SNDE), en présence du Wali de Nouakchott Ouest, du Hakem de la moughataa et du Maire de la commune de Sebkha. Cette initiative vise à renforcer les services d’approvisionnement en eau et à améliorer les conditions de vie des habitants.

Le réseau nouvellement mis en service s’étend sur 8 300 mètres environ. Le quartier a également été doté de deux bornes-fontaines publiques afin de faciliter l’accès à l’eau potable au plus grand nombre de citoyens, en particulier dans les zones souffrant d’un déficit de couverture.