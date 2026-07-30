Ces hommes de l’ombre sur qui on peut compter

À Rosso, quand les eaux ont encerclé Satara, Amar Ould Imijine a tendu la main.

Lorsque les pluies ont encerclé le quartier de Satara, à Rosso, que les voies ont été coupées et que les ruelles se sont rendues aux eaux, les habitants n’attendaient ni un orateur pour décrire la tragédie, ni un responsable pour énumérer les pertes.

Ils attendaient une main tendue vers eux depuis l’autre rive.

L’homme d’affaires Amar Ould Imijine était présent là où beaucoup étaient absents. Il a fait de son argent un pont, de son initiative un bateau, et de sa compassion pour les gens un chemin qui a brisé l’isolement d’un quartier épuisé par les inondations.

Jusqu’à ce que le pouls revienne dans ses rues, et que les visages retrouvent le sens de la sérénité après une longue attente.

Cela n’a rien d’étonnant. L’homme que les populations avaient l’habitude de trouver dans les périodes de besoin n’a pas changé quand l’épreuve s’est intensifiée.

Les pauvres le connaissent avant les riches. Et les assemblées se souviennent de lui pour ce qu’il a donné, plus que les registres du commerce ne se souviennent de ce qu’il a amassé.

C’est ainsi que s’écrivent les noms des hommes :

Pas sur les façades des entreprises,

Ni dans les livres de comptes,

Mais dans la mémoire des gens.

Comme le dit le verset : « L’écume s’en va, emportée, et ce qui est utile aux hommes demeure sur la terre.

Abdallah Ould Mohamed