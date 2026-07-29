Mauritanie : Ahmed Samba dénonce les appels à un troisième mandat et interpelle le président Ghazwani

Le président du parti Al Adel, Ahmed Samba, a vivement réagi aux propos tenus par le président du Conseil régional du Brakna lors de l’accueil de la Première Dame à Aleg, où ce dernier a publiquement appelé, le 28 juillet courant, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à briguer un troisième mandat.

Dans une vidéo publiée le lendemain, Ahmed Samba a qualifié cet appel de « violation flagrante de la Constitution », estimant qu’il remet en cause les engagements du chef de l’État en faveur du respect de la Loi fondamentale.

S’adressant directement au président Ghazouani, le dirigeant d’Al Adel a rappelé que celui-ci avait déclaré à plusieurs reprises son attachement au respect de la Constitution. Il a soutenu que les personnalités qui l’encouragent à briguer un troisième mandat poursuivraient, selon lui, des intérêts personnels. « Vous avez déclaré que vous respecterez la Constitution. Pourtant, des corrompus et des gabegistes vous incitent aujourd’hui à la violer. Leur objectif est de nuire à la Mauritanie. Ils ont fait la même chose avec l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, et le voilà aujourd’hui en prison », a-t-il affirmé.

Ahmed Samba a également estimé que ces appels risqueraient de « conduire la Mauritanie vers le gouffre » et a appelé le président de la République à prendre ses responsabilités face à ce qu’il considère comme une remise en cause de l’ordre constitutionnel et menaçant du coup la paix et la stabilité du pays.

Le président d’Al Adel a, en outre, demandé aux autorités judiciaires d’engager des poursuites contre les auteurs des appels en faveur d’un troisième mandat, estimant que de tels agissements constituent une atteinte à la Constitution.

Enfin, Ahmed Samba a appelé les partis de l’opposition à se retirer du dialogue politique en cours. Selon lui, les « dessous » de ce processus pourraient, à terme, ouvrir la voie à une révision ou à une violation de la Constitution. Il a exhorté les forces de l’opposition à adopter une position commune afin de défendre, selon ses termes, le respect de l’ordre constitutionnel et l’alternance démocratique.