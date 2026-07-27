La FMSM clôture avec succès le Championnat National d’E-Sport 2026

Le Championnat National d’E-Sport 2026 de la Fédération Mauritanienne des Sports Mécaniques (FMSM) s’est achevé dimanche 26 juillet, avec une grande finale riche en intensité, en émotion et en esprit sportif. Organisée au siège de la Fédération, cette ultime manche a réuni les meilleurs pilotes virtuels du championnat après cinq manches de compétition disputées tout au long de la saison.

Cette édition 2026 restera marquée par la qualité des performances des concurrents, mais également par la participation de deux jeunes femmes, Mine Hemam et Maïté El Kewar, qui ont pris part à la grande finale. Leur présence témoigne de l’ouverture croissante du sport automobile numérique à tous les talents et de l’engagement de la FMSM en faveur d’une plus grande inclusion.

Résultats de la Grande Finale

À l’issue d’une finale très disputée, le podium s’est établi comme suit :

1er : Sidi Mohamed Cheiguer

2e : Limam Maaouya

3e : Cheikh-Bay Cheikh

Classement général du Championnat National 2026

Au terme des cinq manches, le classement général du Championnat National d’E-Sport 2026 est le suivant :

Champion National 2026 : Sidi Mohamed Cheiguer – 175 points

Vice-champion : Limam Maaouya – 141 points

Troisième : Mohamed Yehya Bedda – 109 points

Grâce à sa régularité et à ses excellentes performances tout au long de la saison, Sidi Mohamed Cheiguer décroche le titre de Champion National d’E-Sport 2026.

Le Championnat National d’E-Sport confirme une nouvelle fois le rôle essentiel du sport automobile numérique dans la détection et la formation des jeunes talents. Grâce aux simulateurs de course, les pilotes développent des compétences techniques et stratégiques qui constituent une excellente préparation à la pratique du sport automobile.

À cette occasion, le Président de la Fédération Mauritanienne des Sports Mécaniques, M. Baham Lekhal, a déclaré : «Nous sommes fiers du succès de cette édition 2026, qui a confirmé le talent de nos jeunes pilotes et l’intérêt grandissant pour le sport automobile numérique en Mauritanie. Félicitations à tous les participants, en particulier aux vainqueurs, ainsi qu’à Mine Hemam et Maïté El Kewar, dont la participation en finale est très encourageante pour l’avenir de notre discipline. »

Le succès de cette édition 2026 confirme la dynamique de développement du sport automobile numérique en Mauritanie. La FMSM poursuivra ses efforts pour renforcer cette discipline, favoriser l’émergence de nouveaux talents et préparer les meilleurs pilotes à représenter la Mauritanie dans les compétitions régionales et internationales.