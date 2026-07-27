Inauguration du siège de la Coalition “Agir Ensemble” à Riyad : un nouvel élan pour l’action communautaire

La Coalition Agir Ensemble a officiellement inauguré, lundi 27 juillet, son nouveau siège situé à Riyad PK12 (extension Lot 2162), lors d’une cérémonie marquée par une forte mobilisation des autorités locales, partenaires et acteurs de la société civile.

L’événement a débuté par la récitation de versets du Saint Coran, suivie de l’exécution de l’hymne national, dans une atmosphère solennelle précédant les différentes allocutions officielles.

Une mobilisation institutionnelle et communautaire

Prenant la parole en ouverture, le maire de la commune de Riyad, Abdallahi Ould Mohamedou Ould Idriss, a salué une initiative structurante portée par quatre organisations de la société civile réunies au sein de la coalition. Il a mis en avant les efforts déployés en faveur des jeunes et des femmes, soulignant l’importance de conjuguer les initiatives pour un impact durable sur les communautés.

Le maire a également réaffirmé la disponibilité de la municipalité à accompagner ce type d’initiatives, insistant sur la nécessité de travailler “main dans la main” pour soutenir les populations et produire des résultats concrets dans les années à venir. Il a enfin rappelé le rôle de la mairie en tant que premier partenaire de la coalition .

Un outil stratégique pour les ONG et les communautés

Les intervenants ont relevé les difficultés rencontrées par le passé par les organisations de la société civile, notamment l’absence d’un siège fonctionnel, souvent indispensable pour accéder aux financements. L’ouverture de ce nouvel espace apparaît ainsi comme une réponse concrète à ces contraintes, offrant un cadre de travail, de coordination et de visibilité.

L’inspecteur de la jeunesse et des sports de la moughataa de Riyad, Mohamed Ould Abdellahi, a, pour sa part, salué l’initiative et réaffirmé l’engagement de son secteur à appuyer les actions de la coalition. Il a rappelé l’importance d’une dynamique collective et solidaire pour relever les défis sociaux.

Une vision portée par la présidente Coumba Diallo

Dans son discours, la présidente de la Coalition,Mme Coumba Diallo, a exprimé sa profonde émotion et son sens des responsabilités face à cette étape clé. Elle a souligné que ce siège dépasse la simple dimension physique pour incarner une vision commune fondée sur la solidarité, l’inclusion et le développement humain.