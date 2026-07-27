Inauguration du siège de la Coalition “Agir Ensemble” à Riyad : un nouvel élan pour l’action communautaire

La Coalition Agir Ensemble a officiellement inauguré, lundi 27 juillet, son nouveau siège situé à Riyad PK12 (extension Lot 2162), lors d’une cérémonie marquée par une forte mobilisation des autorités locales, partenaires et acteurs de la société civile.
L’événement a débuté par la récitation de versets du Saint Coran, suivie de l’exécution de l’hymne national, dans une atmosphère solennelle précédant les différentes allocutions officielles.
Une mobilisation institutionnelle et communautaire
Prenant la parole en ouverture, le maire de la commune de Riyad, Abdallahi Ould Mohamedou Ould Idriss, a salué une initiative structurante portée par quatre organisations de la société civile réunies au sein de la coalition. Il a mis en avant les efforts déployés en faveur des jeunes et des femmes, soulignant l’importance de conjuguer les initiatives pour un impact durable sur les communautés.
Le maire a également réaffirmé la disponibilité de la municipalité à accompagner ce type d’initiatives, insistant sur la nécessité de travailler “main dans la main” pour soutenir les populations et produire des résultats concrets dans les années à venir. Il a enfin rappelé le rôle de la mairie en tant que premier partenaire de la coalition .
Un outil stratégique pour les ONG et les communautés
Les intervenants ont relevé les difficultés rencontrées par le passé par les organisations de la société civile, notamment l’absence d’un siège fonctionnel, souvent indispensable pour accéder aux financements. L’ouverture de ce nouvel espace apparaît ainsi comme une réponse concrète à ces contraintes, offrant un cadre de travail, de coordination et de visibilité.
L’inspecteur de la jeunesse et des sports de la moughataa de Riyad, Mohamed Ould Abdellahi, a, pour sa part, salué l’initiative et réaffirmé l’engagement de son secteur à appuyer les actions de la coalition. Il a rappelé l’importance d’une dynamique collective et solidaire pour relever les défis sociaux.
Une vision portée par la présidente Coumba Diallo
Dans son discours, la présidente de la Coalition,Mme Coumba Diallo, a exprimé sa profonde émotion et son sens des responsabilités face à cette étape clé. Elle a souligné que ce siège dépasse la simple dimension physique pour incarner une vision commune fondée sur la solidarité, l’inclusion et le développement humain.
Elle a rappelé que la coalition repose sur l’union des forces, le dialogue et l’action concertée, avec pour ambition de fédérer les compétences afin de proposer des solutions durables aux besoins des populations.
Le siège, a-t-elle précisé, se veut un espace ouvert d’écoute, de formation, d’innovation et de concertation, accessible aux jeunes, aux femmes, aux partenaires et à l’ensemble des acteurs engagés dans le développement.
Des priorités axées sur l’impact social
À travers ses programmes, la Coalition entend promouvoir plusieurs axes prioritaires, notamment :
* le développement communautaire ;
* la santé et le bien-être ;
* l’autonomisation des femmes et des jeunes ;
* l’inclusion sociale ;
* le sport comme levier de cohésion et de paix ;
* la protection des personnes vulnérables ;
* la bonne gouvernance et la participation citoyenne.
Appel à l’engagement collectif
Mme Coumba Diallo a également lancé un appel à toutes les bonnes volontés à rejoindre la dynamique de la coalition afin de bâtir un avenir inclusif et solidaire. Elle a insisté sur l’importance de partenariats fondés sur la transparence, la responsabilité et l’efficacité.
Une étape stratégique pour la visibilité de la coalition
Cette inauguration s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la visibilité institutionnelle de la Coalition Agir Ensemble et à consolider ses relations avec les partenaires techniques et financiers. Elle marque également le lancement de nouvelles activités, dont une formation de trois jours dédiée à la transformation et à la conservation.
La cérémonie s’est achevée par la coupure symbolique du ruban, suivie d’une visite guidée du siège, d’échanges avec les invités et d’un moment de convivialité.
Vers une nouvelle dynamique
Cette initiative représente une avancée significative dans la structuration de l’action associative à Riyad. Elle ouvre la voie à de nouvelles perspectives de collaboration et d’impact au service des communautés.
En inaugurant son siège, la Coalition “Agir Ensemble” pose ainsi les bases d’une nouvelle dynamique de développement, fondée sur la coopération, l’innovation et l’engagement citoyen.