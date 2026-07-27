Accueil de la Première Dame à Aleg : M’Bagne en ordre de marche

À l’approche de la visite officielle de la Première Dame à Aleg, les élus, cadres et militants du parti INSAF de la Moughataa de M'Bagne unissent leurs forces. Objectif affiché : transformer cet événement en une démonstration de force politique et positionner le département comme le moteur incontournable de la région du Brakna.

L'annonce de cette visite présidentielle a déclenché une véritable union sacrée parmi les acteurs politiques du département. Pour relever le défi d'un accueil populaire retentissant, une vaste chaîne de solidarité financière s'est mise en place. La liste des contribuables — regroupant élus locaux, hauts cadres administratifs et ressortissants de la diaspora intérieure — s'allonge d'heure en heure.

Ces contributions financières cruciales permettent de sécuriser l'ensemble de la logistique. Des moyens de transport vont être affrétés depuis Nouakchott et les différentes communes de M'Bagne vers la capitale régionale. À Aleg, des structures d'hébergement et des espaces d'accueil seront réservés pour garantir le confort à la forte délégation du département.

À Nouakchott, la plateforme des militants INSAF tourne à plein régime. Sous la coordination de Me Yéro Niabina Sarr, les départs s'organisent et l'animation politique s'orchestre. Banderoles personnalisées, slogans percutants et troupes folkloriques locales sont mobilisés pour plus de visibilité. M’Bagne tient à marquer les esprits des instances nationales.

Ce leadership est particulièrement porté par les femmes du département, qui ont décidé de se placer en première ligne de cette mobilisation. À travers des animations spécifiques, les différents groupements féminins entendent transformer cet accueil en un vibrant hommage à la Première Dame. Il s'agit pour elles de lui témoigner une reconnaissance solennelle pour son engagement constant en faveur de l'autonomisation socio-économique des femmes et son soutien direct aux coopératives locales.

En dépit de la marginalisation dont la Moughtaa se plaint depuis des années, des plaintes récurrentes et des doléances exprimées de longue date par les populations, les élus et les cadres ne ratent jamais de pareilles circonstances officielles pour s’illustrer et réaffirmer leur engagement sur l'échiquier politique régional.