Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani face à la presse : plusieurs sujets au menu

Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a fait face à la presse vendredi soir, pendant de longues heures.

Un exercice marathon, sous la forme d’un Grand Oral, au cours duquel le chef de l’état était attendu sur plusieurs sujets, comportant les grands enjeux nationaux et sous-régionaux : économie et pouvoir d’achat, accélération de la mise en œuvre des projets visant la transformation quantitative et qualitative de la Mauritanie, perspectives politiques de dialogue, santé, emploi, éducation, gouvernance et lutte la contre la corruption, sécurité dans le Sahel...

Un exercice très rare, dont la dernière version remontait à l’année 2023.

Un exercice au cours duquel, le président de la République a affirmé “que la Mauritanie, poursuit son processus de développement, avec des perspectives prometteuses” malgré tous les défis auxquels elle fait face.

Les différents défis évoqués au cours de cette rencontre présidentielle, avec la presse publique et privée, concernent “la gouvernance, le renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté, l’injustice et la vulnérabilité, la construction d’une économie productive et diversifiée, les défis liés à la sécurité nationale et régionale, dans un Sahel en proie à l’instabilité causée par la violence terroriste”.

Les questions relatives à l’unité nationale renvoient à une perspective de solution du passif humanitaire des années 1989/19991.

Celles portant sur la cohésion sociale, charrient le souvenir de la question historique de l’esclavage ou ses séquelles.