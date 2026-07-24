Nouakchott accueille le lancement d’une nouvelle étape de la grande campagne nationale pour la couverture sociale universelle

Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations nationales visant à renforcer le système de protection sociale et à élargir l’accès aux services de la sécurité sociale, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a lancé hier jeudi (23 juillet), depuis l’hôtel Sheraton de Nouakchott, les activités d’une nouvelle étape de la grande campagne nationale pour la couverture sociale universelle, organisée sous le slogan : «Ensemble pour une sécurité sociale universelle ».

Cette campagne fait partie

des efforts nationaux visant à étendre le filet de la protection sociale, à ancrer la culture de la sécurité sociale et à renforcer le respect des législations sociales par les employeurs. L’objectif est de garantir la préservation des droits des travailleurs et des assurés, et de s’aligner sur l’orientation générale de l’État pour bâtir un système de protection sociale plus inclusif, plus efficace et plus durable.

Cette initiative reflète l’attention accordée par le gouvernement, conformément aux orientations de Son Excellence le Président de la République M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au renforcement de la justice sociale, à la consécration des principes du travail décent et au développement du système de protection sociale. Ce dernier est considéré comme l’un des piliers fondamentaux du développement global, de la préservation de la dignité des travailleurs et du renforcement de la sécurité sociale.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de hautes personnalités officielles, dont :

- Le Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique et du Travail, M. Mohamed Mokhtar Ould El Moustapha

- Le Wali de Nouakchott Ouest, M. Hamoud Ould M'Hamed

- La Présidente de la Région de Nouakchott, Mme Fatimetou Abdel Malick

- Le Maire de la commune de Tevragh-Zeina, M. Taleb Ould El Mahjoub

- Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Dr Mohamed Lemine Ould Aboye Ould Cheikh El Hadrami

- Le Président de l’Union des Travailleurs de Mauritanie, M. El Kory Ould Abdel Maoulé

Étaient également présents des responsables et représentants des secteurs gouvernementaux, des organisations professionnelles, des partenaires sociaux, des acteurs économiques et des organisations de la société civile.

La cérémonie a débuté par une récitation du Saint Coran faite par l’inspecteur Brahim Sidi Yahya. Elle a été suivie de la projection d’un film documentaire retraçant le parcours de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ses principales étapes d’évolution et les réalisations accomplies en matière de développement des services, de modernisation des mécanismes de travail et de renforcement de son rôle dans la protection des travailleurs et la préservation des droits des assurés.

Dans son intervention, le Maire de Tevragh-Zeina a souligné l’importance pour la capitale d’accueillir cette étape de la campagne nationale. Il a affirmé que la diffusion de la culture de la sécurité sociale et la sensibilisation à son importance constituent un pilier essentiel pour atteindre le développement social.

Une étape stratégique

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Dr Mohamed Lemine Ould Aboye Ould Cheikh El Hadrami, a pour sa part déclaré que la campagne représente une étape stratégique dans le processus de modernisation du système de sécurité sociale. Elle incarne l’engagement de la Caisse à mettre en œuvre les politiques publiques de l’État en matière de protection sociale, à travers l’élargissement de la base des assurés, le rapprochement des services et la promotion de la culture de déclaration des travailleurs, afin de garantir la protection des droits des assurés et de renforcer le partenariat avec les différents acteurs.

De son côté, le Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique et du Travail, M. Mohamed Mokhtar Ould El Moustapha, a prononcé le discours officiel de la campagne. Il a affirmé que la généralisation de la couverture sociale constitue un choix stratégique pour l’État et reflète sa volonté de consacrer la justice sociale et de renforcer la protection légale et sociale des travailleurs.

Les activités se sont poursuivies avec une série de présentations assurées par les directeurs de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ils ont présenté les missions et compétences de l’institution, les services offerts aux assurés et aux employeurs, ainsi que le cadre juridique régissant la sécurité sociale, les mécanismes d’affiliation et de déclaration, et les droits et obligations garantis par le système.

Le programme a également inclus une intervention scientifique du Directeur Général de l’Office National de Médecine du Travail, Dr Mohamed Vall El Houssein. Il a abordé le concept de la médecine du travail et son importance dans la protection de la santé des travailleurs, la prévention des risques professionnels et la promotion d’environnements de travail sûrs, en tant que pilier fondamental du système de protection sociale.

La cérémonie s’est conclue par une séance de questions et d’interventions qui a permis aux participants de poser leurs questions et de formuler leurs observations. Les responsables de la Caisse y ont apporté les réponses et éclaircissements nécessaires, dans un débat marqué par la transparence et l’interaction positive, reflétant la volonté de l’institution de renforcer la communication directe avec les différents partenaires et acteurs.

Cette nouvelle étape de la grande campagne nationale pour la couverture sociale universelle confirme la poursuite par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de son programme de terrain visant à élargir la base des bénéficiaires, à diffuser la culture de la sécurité sociale et à renforcer le partenariat avec les différentes institutions nationales. Cela soutient les efforts de l’État pour bâtir un système de protection sociale global et durable.

Cette campagne traduit la conviction profonde que la sécurité sociale n’est pas seulement un service administratif, mais un investissement dans l’humain, un pilier essentiel du développement économique et social, et une incarnation concrète du slogan de la campagne : « Ensemble pour une sécurité sociale universelle ».