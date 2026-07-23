Le Ministère de l’Économie fait le point avec les partenaires internationaux sur l’élaboration du troisième Plan d’action de la SCAPP

Le Ministère des Affaires économiques et du Développement a organisé, jeudi à Nouakchott, une réunion de concertation avec le Système des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers (PTF) afin de faire le point sur l’état d’avancement de l’élaboration du troisième et dernier Plan d’action de la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP) pour la période 2026-2030.

À l’ouverture de la rencontre, le directeur général des Stratégies et Politiques de développement, M. Cheikhna Ould Cheikh Ahmed Ould Beddad, a rappelé que l’élaboration de ce troisième Plan d’action s’inscrit dans une démarche participative et inclusive visant à renforcer l’alignement des politiques publiques avec les orientations du programme électoral de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, « Mon ambition pour la Patrie », mis en œuvre par le Gouvernement de Son Excellence le Premier ministre, M. El Moctar Ould Djay.

Les échanges ont permis de présenter les principales étapes déjà franchies dans le processus d’élaboration du Plan, notamment l’achèvement des diagnostics sectoriels et du diagnostic macroéconomique, la mobilisation des Comités de développement sectoriel (CDS), ainsi que l’organisation d’une vaste série de concertations avec les administrations publiques, le secteur privé, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes.

Le directeur général a également présenté les premiers résultats des travaux analytiques, qui mettent en évidence les progrès réalisés dans la mise en œuvre du deuxième Plan d’action de la SCAPP, tout en soulignant la nécessité d’accélérer la transformation structurelle de l’économie nationale, de renforcer le capital humain et d’améliorer l’efficacité de l’action publique. Il a précisé que les orientations préliminaires du troisième Plan s’articulent autour de trois axes stratégiques : une croissance durable, le développement du capital humain et le renforcement de la gouvernance.

Les représentants du Système des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers ont salué les progrès accomplis ainsi que la qualité de la démarche participative adoptée. Ils ont insisté sur l’importance de maintenir une forte implication des parties prenantes, de renforcer la cohérence entre les priorités sectorielles et le cadre macroéconomique, et de veiller à une meilleure prise en compte des enjeux de résilience, d’inclusion sociale, d’emploi des jeunes, ainsi que du développement régional et local dans le futur Plan d’action.

À l’issue de la réunion, les partenaires internationaux ont réaffirmé leur engagement à accompagner le Gouvernement mauritanien jusqu’à la finalisation du troisième Plan d’action de la SCAPP. Les deux parties sont convenues de poursuivre les consultations techniques afin d’intégrer les recommandations et observations issues des différents ateliers et groupes de réflexion.

(Source: MAED)