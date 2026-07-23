Coup de vent exceptionnel : des réservoirs du futur dépôt pétrolier de la SMH touchés, EPCM rassure

La société EPCM a confirmé, jeudi, que deux réservoirs en cours de construction dans le cadre du projet d’extension du dépôt de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH) ont subi des dommages à la suite de violentes rafales de vent enregistrées le 21 juillet.

Dans un communiqué officiel, l’entreprise précise que l’incident n’a fait aucun blessé, ni parmi ses employés ni parmi les autres intervenants présents sur le chantier. Les installations avaient été sécurisées avant l’arrêt des activités dans la soirée du 20 juillet, conformément aux procédures de sécurité en vigueur.

Les dommages ont été constatés à l’arrivée des équipes sur le site, le lendemain matin. EPCM souligne toutefois que les deux réservoirs concernés étaient toujours en phase de construction et n’avaient pas encore reçu certains éléments structurels essentiels, notamment les cornières supérieures de couronnement et les raidisseurs destinés à assurer leur renforcement définitif.

Selon les premières évaluations techniques, les dégâts seraient liés à des vents d’une intensité exceptionnelle survenus durant les premières heures de la journée. L’entreprise indique que les réservoirs avaient pourtant été correctement sécurisés à l’aide de tirants d’ancrage reliés à des lestes au sol afin de résister aux conditions météorologiques défavorables.

Mais la force des rafales aurait dépassé les capacités de retenue prévues, provoquant le déplacement de certains ancrages et entraînant des déformations sur les structures en construction.

EPCM affirme avoir engagé les mesures nécessaires pour réparer les dommages conformément aux normes internationales et aux codes API applicables à la construction des réservoirs. La société assure également que cet incident ne remet pas en cause son engagement à garantir la qualité des travaux et la bonne réalisation du projet.

« Toutes les mesures raisonnablement réalisables seront mises en œuvre afin de limiter les conséquences de cet incident et de maintenir le projet sur la bonne trajectoire », précise le communiqué signé par Tom Cowan, directeur général d’EPCM, et Jan van der Walt, directeur des projets EPC.

Les travaux d’extension du dépôt de la SMH s’inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités nationales de stockage des hydrocarbures en Mauritanie.