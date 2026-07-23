Bac 2026 : faible taux de réussite de 13,56 %

Le taux de réussite à la session ordinaire du baccalauréat 2026 s’élève à 13,56 %, a annoncé mercredi soir la ministre de l’Éducation et de la Réforme du système d’enseignement, Houda Mint Babah.

Selon la ministre, 60 376 candidats ont effectivement pris part aux épreuves sur un total de 64 000 inscrits. Elle a souligné que les examens de cette année ont été marqués par un renforcement des principes de mérite, d’équité et de rigueur.

Mme Mint Babah a indiqué que ces résultats s’inscrivent dans le cadre des réformes visant à promouvoir « l’École républicaine », précisant que l’objectif ne se limite pas à l’amélioration des taux de réussite, mais vise également à renforcer la culture de l’excellence.

Elle a mis en avant les performances des élèves bénéficiaires des programmes d’appui, dont le taux de réussite a atteint 64,3 %, contre 4,97 % pour les candidats libres, qui représentent 23 % des inscrits.

La ministre a également salué les majors de promotion dans les différentes séries, tout en annonçant la poursuite des évaluations afin de tirer les enseignements nécessaires pour améliorer le système éducatif.