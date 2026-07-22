Le Port Autonome de Nouadhibou accueille les élèves du Lycée Militaire

Le Port Autonome de Nouadhibou a accueilli, ce mercredi 22 juillet une délégation d’élèves du Lycée Militaire dans le cadre d’une visite pédagogique visant à les informer sur le rôle du port et son importance économique et stratégique.

La délégation a été reçue par le Directeur Général Adjoint, M. Sidi Ould Lekrama, accompagné de plusieurs cadres du port, avant la tenue d’une réunion de bienvenue avec le Directeur du Lycée dans son bureau. Par la suite, les élèves ont été répartis en groupes pour effectuer une visite de terrain couvrant les différentes installations et infrastructures du port. Les cadres de l’établissement leur ont fourni des explications sur le déroulement des opérations portuaires et sur l’importance de cette infrastructure vitale pour le soutien de l’économie nationale.

La visite s’est conclue par un déjeuner offert en l’honneur de la délégation, suivi d’une photo souvenir. Le Directeur du Lycée Militaire a également remis un cadeau commémoratif à la direction du Port Autonome de Nouadhibou, en signe de remerciement pour la qualité de l’accueil et de l’organisation.