Nouadhibou: La directrice générale adjointe de la SNDE en visite de travail

Mme Fatma Michel, la directrice adjointe de la SNDE, une visite de travail dans la ville de Nouadhibou. Cette visite vise à diagnostiquer et à traiter les insuffisances dans l'approvisionnement en eau à l'intérieur de la ville. Elle a débuté par des réunions avec les cadres de la société au niveau de la ville, ainsi que par des visites des installations hydrauliques en compagnie des autorités administratives de la ville et également de la ville de Boulenouar. Lors de ces visites, des rencontres ont eu lieu avec certains citoyens pour écouter leurs problèmes et trouver les solutions appropriées.

Des solutions ont pu ont été trouvés lors de cette visite à certains problèmes urgents notamment :

- Distribution équitable de l'eau disponible: le cycle d'obtention ne dépasse pas trois jours.

- Réparation des fuites d'eau et renforcement de l'approvisionnement des quartiers 14 et 15 du site de relogement Baie du Repos 2.

- Augmentation significative du volume distribué d'environ 4722 mètres cubes.

- Achèvement du réseau dans certains quartiers tels que El Fasilia, Madrid et Bagdad.

- Mise en service du point d'approvisionnement "Waou" à partir de la station de Nouadhibou.

- Réparation des puits 34 et 17 à Boulenour.

- Pose de 4,7 km de conduites de distribution pour la zone d'El Ain.

- Installation d'une borne-fontaine à Aswessiya.

À cette occasion, Madame la Directrice générale adjointe a exhorté les travailleurs à rapprocher le service du citoyen et à assurer un travail continu pour l'entretien des installations hydrauliques, en faisant preuve d'esprit d'équipe au service du citoyen et de la patrie.