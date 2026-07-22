La décision n° 03/2026 du Conseil constitutionnel : un débat juridique salutaire pour l'État de droit en Mauritanie

Au-delà de la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 03/2026 relative à la situation parlementaire des députées Mariem Cheikh et Ghamou Achour, je retiens surtout un fait particulièrement encourageant : la qualité du débat juridique qu'elle a suscité.

Durant plusieurs jours, avocats, magistrats, universitaires et praticiens du droit ont confronté leurs analyses, en s'appuyant sur les textes, les principes du droit pénal, du droit constitutionnel, de la procédure pénale et du droit électoral. Une telle effervescence doctrinale est en elle-même un signe de vitalité de notre culture juridique.

Les échanges ont notamment porté sur plusieurs questions essentielles :

la distinction entre jugement définitif et jugement irrévocable ;

les effets du pourvoi en cassation sur les conséquences d'une condamnation pénale ; la différence entre peine complémentaire et privation légale des droits civiques ; la portée juridique de la grâce présidentielle et ses effets sur les peines accessoires ou complémentaires ; le rôle du Conseil constitutionnel, appelé non pas à rejuger l'affaire pénale, mais à apprécier les conditions constitutionnelles de la perte du mandat parlementaire ; enfin, l'importance d'une motivation claire et rigoureuse des décisions du juge constitutionnel afin de renforcer la sécurité juridique et d'éclairer l'évolution de la jurisprudence.

Au-delà des divergences d'analyse, un enseignement majeur se dégage : dans un État de droit, les controverses juridiques se règlent par l'argumentation, l'interprétation des textes et les décisions des institutions compétentes, non par les préférences politiques.

Cette séquence jurisprudentielle constitue, à mon sens, une étape importante dans la maturation de notre justice constitutionnelle. Elle contribue à enrichir la doctrine nationale et à diffuser une véritable culture du débat juridique, indispensable à la consolidation de l'État de droit en Mauritanie.

Les décisions de justice peuvent toujours être discutées, commentées et même critiquées scientifiquement. C'est précisément cette confrontation respectueuse des analyses qui permet au droit de progresser et aux institutions de se renforcer.

Abdelkader ould Mohamed