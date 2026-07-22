L’Intelligence : Du génie humain à la sagesse du désert (Brève réflexion sur la force des peuples qui savent construire la paix

L'intelligence humaine demeure l'un des plus grands mystères de l'univers. Beaucoup y voient une étincelle du divin, tant les réalisations de l'homme semblent dépasser les limites que la nature lui avait imposées. Sans ailes, il a conquis le ciel. Sans branchies, il a exploré les profondeurs des océans. Sans vitesse naturelle, il a franchi les continents en quelques heures et envoyé des sondes au-delà des frontières du système solaire. Face à cette prodigieuse aventure de l'esprit humain, une question s'impose : n'y a-t-il pas là une preuve éclatante de la grandeur extraordinaire de l'intelligence dont l'être humain a été doté ?

Depuis les premiers outils de pierre jusqu’aux ordinateurs quantiques, l’histoire de l’humanité est avant tout celle de l’intelligence. C’est elle qui a permis de dompter le feu, d’inventer l’agriculture, de bâtir des cités, d’ériger des pyramides, des cathédrales, des mosquées, des bibliothèques et des universités. Derrière chaque civilisation se cache une victoire de l’esprit sur les contraintes de la matière.

L’art constitue sans doute l’une des expressions les plus nobles de cette intelligence. La musique touche les profondeurs de l’âme sans prononcer un seul mot. La poésie transforme les émotions en beauté. La peinture immortalise le regard d’une époque. La littérature donne une voix aux peuples et traverse les siècles sans perdre sa force. Les sculptures, l’architecture, le théâtre, le cinéma et toutes les formes de création témoignent de cette faculté unique qu’a l’homme de transformer une simple idée en œuvre immortelle.

La médecine offre une autre démonstration saisissante de cette intelligence créatrice. Jadis impuissant face aux épidémies, l’homme a progressivement compris le fonctionnement du corps humain. Il a découvert les vaccins, les antibiotiques, les greffes d’organes, la chirurgie de haute précision, l’imagerie médicale, la thérapie génique et les traitements ciblés contre de nombreuses maladies. Aujourd’hui, des interventions autrefois inimaginables sauvent quotidiennement des millions de vies. Derrière chaque guérison se trouvent des générations de chercheurs, d’innovateurs, de cliniciens, de médecins et de scientifiques qui ont consacré leur intelligence au service de l’humanité.

Les sciences et les technologies illustrent également cette puissance intellectuelle. Les mathématiques ont permis de comprendre les lois qui gouvernent l’univers. La physique a dévoilé les secrets de la matière et de l’énergie. La chimie a transformé notre quotidien. L’informatique a révolutionné la manière de communiquer, de travailler et d’apprendre. Quant à l’intelligence artificielle, elle représente aujourd’hui une nouvelle étape de cette longue aventure : une intelligence créée par l’intelligence elle-même. Ce qui semblait relever de la science-fiction devient progressivement une réalité. Des machines apprennent, raisonnent, traduisent des langues, assistent les médecins, aident les ingénieurs et accélèrent les découvertes scientifiques. L’intelligence humaine est ainsi devenue capable de concevoir des outils qui prolongent ses propres capacités.

Cette réflexion ne m’est d’ailleurs pas venue par hasard. Son inspiration est née ce matin, à la lecture d’un simple SMS reçu de notre sage doyen, le coordinateur du Dialogue national, Monsieur Moussa Fall. Malgré l’immensité de sa mission : rapprocher des sensibilités et des aspirations parfois très éloignées afin de préparer un dialogue national à la hauteur des attentes des Mauritaniens, il a trouvé le temps de m’adresser quelques mots d’une remarquable simplicité : « Dès que nous aurons traversé cette zone de turbulences, je… ». Cette phrase, courte mais si expressive, résumait à elle seule le poids des responsabilités qui reposent sur ses épaules et la sérénité avec laquelle il les assume. Elle m’a surtout fait comprendre pourquoi la préparation de ce dialogue, tant attendu par tous, demande autant de patience. On ne construit pas un consensus national dans la précipitation. Il faut écouter avant de convaincre, comprendre avant de juger, dialoguer avant de trancher, rapprocher avant de décider, apaiser avant d’agir.

La patience n’est pas un retard; elle est souvent la première condition de la réussite

Il est donc bon de savoir que la véritable grandeur de l’intelligence ne réside pas uniquement dans les inventions techniques. Elle se révèle aussi dans les rapports humains.

C’est grâce à elle que les hommes ont élaboré des systèmes de justice, des institutions, des lois, des règles de coexistence et des valeurs universelles comme la solidarité, la liberté, la tolérance et le respect de la dignité humaine. Comprendre l’autre, dialoguer malgré les différences, pardonner après les conflits, construire des compromis, protéger les plus faibles, transmettre le savoir aux nouvelles générations : toutes ces qualités sont elles aussi des manifestations d’une intelligence supérieure.

L’intelligence s’exprime encore dans la capacité d’un peuple à s’adapter. Les civilisations qui ont survécu sont celles qui ont su apprendre, évoluer, s’adapter et transformer les difficultés en opportunités. Chaque crise, chaque catastrophe, chaque conflit, chaque guerre a obligé l’humanité à inventer des solutions nouvelles. Ainsi, l’intelligence n’est pas seulement un savoir ; elle est aussi une faculté d’adaptation, de prévoyance, de résilience et de sagesse.

Il existe enfin une forme d’intelligence plus discrète, moins spectaculaire que les grandes inventions scientifiques, mais tout aussi précieuse : l’intelligence sociale. C’est celle qui sait écouter avant de parler, unir plutôt que diviser. Elle mesure les conséquences de chaque décision sur l’équilibre d’une communauté. Cette intelligence ne construit pas seulement des machines ; elle construit des sociétés durables.

C’est ici que le parallèle avec la Mauritanie prend tout son sens. Au cœur d’un désert immense, dans une région souvent secouée par les crises, les conflits et les bouleversements géopolitiques, le Mauritanien a développé une forme d’intelligence particulière. Une intelligence façonnée par les exigences du désert, où la patience est une nécessité, où la parole vaut engagement, où la solidarité permet de survivre et où la modération constitue souvent une question de vie ou de mort. Cette intelligence ne recherche ni le tumulte ni les démonstrations tapageuses ; elle privilégie la stabilité aux aventures hasardeuses, le dialogue à l’affrontement, la cohésion nationale à la fragmentation.

Alors que tant de nations ont sombré dans les guerres civiles, les fractures identitaires ou les violences politiques, la Mauritanie, malgré les défis qui demeurent, a su préserver un bien infiniment précieux : la paix sociale. Elle avance peut-être à petits pas, parfois moins vite que certains le souhaiteraient, mais elle avance avec prudence dans un environnement régional souvent tumultueux. Cette progression mesurée ne traduit pas nécessairement une faiblesse ; elle révèle peut-être, au contraire, une intelligence collective qui préfère consolider chaque pas plutôt que courir le risque de l’effondrement. Le désert enseigne que celui qui veut atteindre l’horizon ne brûle pas ses forces dans la précipitation ; il avance avec constance et endurance.

Car il existe une sagesse propre aux peuples qui savent que la paix vaut davantage qu’une victoire éphémère, que l’unité est plus précieuse que les divisions et que l’avenir se construit moins par les coups d’éclat que par la patience, la persévérance et la concorde.

Ainsi, si l’intelligence humaine révèle quelque chose de la grandeur de la Création, l’intelligence des peuples se mesure à leur capacité de préserver la vie, la dignité, la justice et la paix. Sous cet angle, le Mauritanien, héritier de la sagesse du désert, rappelle au monde qu’il existe une intelligence silencieuse, rarement spectaculaire mais profondément féconde : celle qui préfère bâtir plutôt que détruire, rassembler plutôt que diviser, écouter plutôt qu’imposer. C’est peut-être cette intelligence-là qui, plus que toutes les prouesses techniques, mérite d’être qualifiée de véritablement prodigieuse.

Haroun Rabani

Président de l’Observatoire Géostratégique Cercle des Idées (OGCI)