L'entrepreneuriat des jeunes : une voie d'avenir pour la Mauritanie

La jeunesse représente l'une des plus grandes richesses de la Mauritanie. Nombreuse, dynamique et porteuse d'idées nouvelles, elle constitue un formidable levier pour accélérer le développement économique et social du pays. Dans un contexte où le marché de l'emploi ne peut absorber, à lui seul, tous les nouveaux diplômés et demandeurs d'emploi, l'entrepreneuriat apparaît comme une réponse stratégique, capable d’amener des opportunités, stimuler l'innovation et renforcer la résilience de l'économie nationale.

Longtemps, la réussite professionnelle a été associée à l'obtention d'un emploi stable dans l'Administration ou dans une grande entreprise. Aujourd'hui, les réalités économiques évoluent. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à comprendre qu'ils peuvent devenir producteurs de richesse, employeurs et acteurs du changement. Entreprendre, c'est transformer une idée en projet, un besoin en solution et une ambition personnelle en valeur ajoutée pour la société. La Mauritanie dispose de nombreux secteurs offrant des perspectives prometteuses pour les jeunes entrepreneurs : l'agriculture, l'élevage, la pêche, les services numériques, les énergies renouvelables, le tourisme, le commerce, la logistique, l'artisanat et les industries de transformation présentent un potentiel important. En développant des entreprises innovantes dans ces domaines, les jeunes peuvent répondre aux besoins du marché tout en contribuant à la diversification de l'économie.

Cependant, entreprendre reste un parcours exigeant. L'accès au financement, la maîtrise des techniques de gestion, l'accompagnement des porteurs de projets, la simplification des démarches administratives et l'accès aux marchés figurent parmi les principaux défis auxquels les jeunes sont confrontés. C'est pourquoi les pouvoirs publics, les institutions financières, les universités, les chambres consulaires et le secteur privé ont un rôle essentiel à jouer pour susciter un environnement favorable à l'initiative entrepreneuriale. L'éducation constitue également un facteur déterminant. Les établissements d'enseignement et de formation doivent développer davantage l'esprit d'initiative, la créativité, la gestion de projet et les compétences numériques. Former des jeunes capables d'identifier des opportunités, de gérer une entreprise et d'innover est un investissement stratégique pour l'avenir du pays.

L'entrepreneuriat ne se limite pas à la recherche du profit. Il est aussi un engagement au service de la communauté. Une entreprise qui respecte ses collaborateurs, satisfait ses clients, protège l'environnement et contribue au développement local participe pleinement au progrès de la nation. Les jeunes entrepreneurs ont ainsi l'opportunité de bâtir des modèles économiques à la fois performants, responsables et durables. Les nouvelles technologies offrent par ailleurs des possibilités inédites. Grâce au numérique, une jeune entreprise mauritanienne peut promouvoir ses produits, vendre en ligne, collaborer avec des partenaires internationaux et accéder à des marchés bien au-delà des frontières nationales. Cette ouverture représente une chance exceptionnelle pour faire connaître le savoir-faire mauritanien et renforcer la compétitivité des entreprises locales.

La réussite entrepreneuriale repose également sur des qualités humaines : la persévérance, la discipline, l'intégrité, la capacité d'apprendre de ses erreurs et la volonté de s'adapter aux évolutions du marché. Les plus grands entrepreneurs ne sont pas ceux qui n'ont jamais connu de difficultés, mais ceux qui ont su transformer les obstacles en opportunités de progrès. Encourager l'entrepreneuriat des jeunes, c'est investir dans la production d'emplois, la réduction de la pauvreté, l'innovation et la croissance économique. Chaque entreprise fondée est susceptible de générer de nouvelles activités, de développer des compétences et de renforcer le tissu économique national.

La Mauritanie possède les ressources, les talents et les ambitions nécessaires pour faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs. En réunissant les conditions favorables à leur réussite, le pays préparera une économie plus diversifiée, plus innovante et plus inclusive. L'avenir de la Mauritanie ne dépend donc pas uniquement de ses ressources naturelles : il dépend aussi de sa capacité à libérer l'énergie créatrice de sa jeunesse. Faire de l'entrepreneuriat une priorité nationale, c'est offrir à cette jeunesse les moyens de construire son avenir tout en contribuant au développement durable du pays. Car une nation qui soutient ses jeunes entrepreneurs investit, avant tout, dans son propre avenir.

Babacar Diop

Coach d'entreprise, chargé de cours

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