Chronique: Entre Nous

Nous sommes réputés être le pays du million de poètes. Et, pipe trente deux: on te le rappelle. On s'en tape la poitrine. Alors que, je ne sais même pas si au temps où cela a été dit nous ètions un million de personnes dont beaucoup ne savaient pas comment "amener" leurs prières à fortiori déclamer des vers de poésie. La nature devait être très hostile et peu inspiratrice. Aujourd'hui que nous sommes vers les six millions. Combien de nous sont des poètes ? Combien de nous sont des politiques ? Combien de nous sont des constitutionnalistes ? Combien de nous sont des experts ? En tout! S'il vous plaît. Combien de nous sont des militants des droits ? De très grands leaders. Combien de nous sont des érudits ? Des éminences. Combien de nous sont des journalistes ? Confirmés. Des professionnels. Combien de nous sont des coachs ? Ici, chez nous chacun est spécialiste de tout. Chacun s'improvise une référence. En droit. En économie. En fiscalité. En Figh. En histoire. En géographie. En pédagogie. En administration.En gestion. En banque. En magistrature. En Antrophologie. En Astronomie. En Gastronomie. En Biologie. En Virologie. Chacun connaît ce qui est dans la tête du président. Ce qui est dans celle de son premier ministre. Chacun analyse. Chacun évalue. Chacun investigue. Propose. S'oppose. Chacun faceboogue. Chacun twitte. Chacun bloggue. Chacun forfaiture. Des forfaitures. Par million de tonnes. Elles sont partout. Envahissantes. Choquantes. Provoquantes. C'est vraiment leur temps .Les forfaitures et leurs auteurs. Hier, nous étions le pays d'un million de poètes. Aujourd'hui, nous sommes devenus celui de six millions de facebookeurs. Salut!

Sneiba El Kory