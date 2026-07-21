Suspension de Mint Cheikh et Gamou Achour : protestation des députés de l’opposition

Au delà du verdict en appel et des inévitables prolongations devant la cour suprême, l’affaire des 2 députées de la mouvance anti-esclavagiste occupe le devant de la scène politique. Nouvel épisode avec les députés de l’opposition qui condamnent vivement la décision du président de l’assemblée nationale, suspendant les élues Mariam Cheikh Dieng et Ghamou Achour, issues des rangs de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA), dans une déclaration rendue publique lundi soir.

Les élus de l’opposition rejettent “des sanctions disciplinaires” se traduisant par “une expulsion des députés de l’hémicycle, alors que la loi et le Conseil Constitutionnel, reconnaissent qu’elles sont toujours membres de l’assemblée nationale”, le pourvoi introduit par les avocats ayant un effet suspensif par rapport à la peine prononcée en appel.

Le communiqué des députés de l’opposition décrit un contexte de grave crise institutionnelle, imputable aux agissements d’un exécutif et d’une assemblée contraires à la loi.

La déclaration exige “l’exécution immédiate et intégrale, de la décision du Conseil Constitutionnel et le rétablissement sans délai des 2 députées, dans l’exercice de l’ensemble de leurs fonctions, sans aucune restriction, ni condition”.

Les députés de l’opposition appellent également “l’ensemble des forces politiques, sociales et les organisations de défense des droits humains, ainsi que la société civile, à se mobiliser contre cette grave dérive, pour défendre la constitution”.

Cette déclaration est signée du Groupe parlementaire “Tawassoul”, du Groupe Parlementaire “Espoir de Mauritanie” des députés de Sawab, des députés de AJD/MR et du député Mohamed Bouya Cheikh Mohamed Fadel.