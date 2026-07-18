La flambée des prix du poisson et de la viande accentue les pressions inflationnistes

La hausse marquée des prix des produits locaux, notamment du poisson et de la viande rouge, a contribué à renforcer les tensions inflationnistes en Mauritanie au mois de Juin, selon les dernières données publiées par l’Agence nationale des statistiques et de l’analyse démographique et économique. Dans son bulletin mensuel relatif à l’Indice National des Prix à la Consommation (INPC), l’institution indique que les prix des produits locaux ont progressé de 1 % sur un mois. Sur les douze derniers mois, l’inflation associée à ces produits s’établit à 4,8 %, pour atteindre 10,2 % en glissement annuel, dépassant ainsi celle des produits importés.

À l’inverse, les prix des produits importés ont légèrement reculé de 0,1 % en Juin par rapport au mois précédent. Leur inflation est estimée à 3,9 % sur un an et à 7,7 % en glissement annuel. Dans le détail, certaines denrées locales affichent des hausses particulièrement prononcées. Les prix du poisson ont bondi de 64,1 % en glissement annuel, tandis que ceux de la viande rouge ont augmenté de 27,6 %, souligne la même source. Les produits frais ont également enregistré une hausse de 10 % sur un an. L’inflation liée à l’énergie suit la même tendance, atteignant également 10 % en glissement annuel. Hors produits frais et énergie, l’inflation sous-jacente s’est établie à 3,8 % sur douze mois et à 7,4 % en glissement annuel. Globalement, l’indice général des prix à la consommation a progressé de 9,2 % en glissement annuel en Juin, les produits alimentaires locaux figurant parmi les principaux moteurs de cette hausse, conclut l’agence.