M’Bagne : Soulagement et inquiétudes après les premières pluies

Les premières pluies de l'hivernage sont enfin tombées sur le département de M’Bagne, le 15 juillet, dans le sud de la région du Brakna. Si ces précipitations apportent un immense soulagement aux populations locales après une période de soudure particulièrement longue et éprouvante, elles suscitent également de vives inquiétudes quant à la régularité de la saison et mettent en lumière de graves défaillances infrastructurelles.

L'arrivée de la pluie met un terme à des mois d’angoisse pour les éleveurs de la zone. Les pâturages s’étaient totalement vidés, laissant le bétail sans nourriture et exsangue. Le retour de l’eau annonce la régénération imminente du tapis végétal. Cependant, ce « ouf » de soulagement reste teinté d’appréhension. Fortes de l'expérience des années précédentes, les populations redoutent désormais les « ruptures de pluies » – ces séquences sèches prolongées en plein cœur de la saison qui détruisent régulièrement les semis et compromettent les récoltes.

L’optimisme est également douché par des problèmes d'aménagement localisés. À M’Botto, un village de la commune, une diguette de passage, construite l’an dernier est au centre des colères. Conçu sans aucun caniveau ni système d'évacuation, l'ouvrage fait office de barrage : il bloque les eaux de ruissellement et les renvoie directement dans les habitations environnantes, menaçant la sécurité des riverains et de leurs biens.

Les populations locales interpellent les autorités régionales et le ministère de l'Équipement pour une intervention d'urgence, afin d'aménager des voies d'évacuation d'eau à M'Botto et de sécuriser le radier de Niabina avant les prochaines averses.

A l’heure où nous cochons ses lignes, on apprend que le maire de la commune Niabina/Garlol, saisi par les populations de M’Botto s’est attelé à redresser la diguette de M’Botto par la construction des canaux d’évacuation. Si cet aménagement règle le refoulement des eaux de ruissellement vers les habitations, il est cependant loin de régler le problème d’enclavement de cette localité. En effet, un marigot séparant Thilla et Garlol demeure un véritable goulot d’enclavement en été des villages de M’Botto, Thilla, Garlol et Sorimalé. Ces derniers ne cessent de réclamer une piste de désenclavement ; ils sont les oubliés des programmes d’urgence du gouvernement.