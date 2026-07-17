La coalition Forces du Salut annonce le boycott du dialogue national

La coalition Forces du Salut a réaffirmé, lors d’une conférence de presse tenue à Nouakchott le jeudi 16 juillet, sa disponibilité de principe à participer à un dialogue politique, tout en estimant que les conditions actuelles ne permettent pas l’organisation d’un processus « sérieux, crédible et inclusif ».

Les responsables de la coalition ont rappelé les précédentes tentatives de dialogue engagées depuis 2022, notamment celle conduite sous l’égide du ministère de l’Intérieur et celle amorcée avec quelques partis de l’opposition ayant conduit à la signature d’un pacte républicain, qu’ils jugent infructueuses faute de garanties sur la mise en œuvre des engagements pris.

Selon la coalition, le contexte politique est marqué par un recul des libertés publiques, un affaiblissement des institutions, notamment de l’Assemblée nationale, ainsi que par des arrestations visant des opposants. Les Forces du Salut dénoncent également une aggravation de la corruption, la persistance du tribalisme dans la gestion des affaires publiques et le non-respect de la Constitution.

Les dirigeants de la coalition ont affirmé qu’aucun responsable impliqué dans des affaires de gabegie n’est aujourd’hui en prison alors qu’ils étaient des dizaines épinglés par les institutions de contrôle, estimant que l’absence de lutte effective contre la corruption prive le dialogue de toute crédibilité.

Dans ces conditions, la coalition a annoncé son boycott du dialogue national, considérant que rien ne garantit que les éventuelles résolutions qui en découlent, seront effectivement appliquées.