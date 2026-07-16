Concours d’entrée en 1AS 2026:  taux de réussite de 59,24 %

La Direction des examens et concours a communiqué les statistiques officielles du concours d’entrée en première année du secondaire (1AS) pour l’année 2026, mettant en lumière des résultats globalement satisfaisants, malgré des disparités notables entre les wilayas.

Au total, 105 245 candidats ont pris part aux épreuves à travers le pays, parmi lesquels 62 345 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite national de 59,24 %. Le seuil d’admission a été fixé uniformément à 85 points pour l’ensemble des circonscriptions.

Des performances contrastées selon les wilayas

Certaines wilayas se distinguent par des taux de réussite particulièrement élevés. C’est le cas de Nouakchott Ouest, qui enregistre l’un des meilleurs scores avec 74,50 %, suivie de Dakhlet Nouadhibou (70,96 %) et de l’Inchiri (68,22 %). La wilaya du Tagant affiche également une performance notable avec 67,74 % d’admis.

À l’inverse, des régions comme le Brakna (44,63 %) et le Gorgol (48,61 %) présentent des résultats en deçà de la moyenne nationale, traduisant des défis persistants en matière de performance scolaire.