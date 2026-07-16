Concours d’entrée en 1AS 2026:  taux de réussite de 59,24 %

La Direction des examens et concours a communiqué les statistiques officielles du concours d’entrée en première année du secondaire (1AS) pour l’année 2026, mettant en lumière des résultats globalement satisfaisants, malgré des disparités notables entre les wilayas.
Au total, 105 245 candidats ont pris part aux épreuves à travers le pays, parmi lesquels 62 345 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite national de 59,24 %. Le seuil d’admission a été fixé uniformément à 85 points pour l’ensemble des circonscriptions.
Des performances contrastées selon les wilayas
Certaines wilayas se distinguent par des taux de réussite particulièrement élevés. C’est le cas de Nouakchott Ouest, qui enregistre l’un des meilleurs scores avec 74,50 %, suivie de Dakhlet Nouadhibou (70,96 %) et de l’Inchiri (68,22 %). La wilaya du Tagant affiche également une performance notable avec 67,74 % d’admis.
À l’inverse, des régions comme le Brakna (44,63 %) et le Gorgol (48,61 %) présentent des résultats en deçà de la moyenne nationale, traduisant des défis persistants en matière de performance scolaire.
Nouakchott, principal pôle de candidats
Sans surprise, les trois wilayas de Nouakchott concentrent le plus grand nombre de candidats. Nouakchott Sud arrive en tête avec 14 577 présents pour 8 515 admis, suivie de Nouakchott Nord (14 249 présents, 9 001 admis) et de Nouakchott Ouest (6 444 présents, 4 801 admis).
Des résultats encourageants dans l’intérieur du pays
Plusieurs wilayas de l’intérieur affichent des taux honorables, notamment le Guidimagha (65,14 %), le Hodh Chargui (64,12 %) et le Tiris Zemmour (63,36 %), confirmant une progression relative du niveau global.
Une base pour les politiques éducatives
Ces résultats constituent un indicateur clé pour les autorités éducatives, appelées à analyser les écarts régionaux afin d’ajuster les politiques publiques en matière d’éducation. L’objectif reste d’améliorer l’équité et la qualité de l’enseignement sur l’ensemble du territoire national.
En dépit des disparités, le taux global de réussite proche de 60 % traduit une dynamique positive du système éducatif mauritanien, tout en soulignant la nécessité de renforcer les efforts dans les zones les plus vulnérables.