COMMUNIQUÉ DE PRESSE RELATIF À LA VISITE D’UNE DÉLÉGATION DU DÉPARTEMENT D'ÉTAT AMÉRICAIN

La SMH reçoit une délégation du Département d'État américain pour renforcer la coopération énergétique

Le Directeur Général de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH), Dr Mohamed Lemine RAGHANI, a reçu, mercredi, M. Paul Hueper, Directeur du Bureau de la Chaîne d'Approvisionnement Énergétique (Office of the Energy Supply Chain) au Département d'État des États-Unis, pour des entretiens consacrés au renforcement de la coopération énergétique entre la Mauritanie et les États-Unis.

Cette rencontre a permis d'échanger sur les perspectives de développement du secteur énergétique mauritanien et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration en faveur de la sécurité énergétique à long terme du pays et de son développement industriel.

Au cours de ces échanges, le Directeur Général, Dr. Mohamed Lemine Ould Raghani a mis en avant le potentiel énergétique considérable de la Mauritanie et a réaffirmé le rôle stratégique de la SMH dans le développement des ressources nationales en gaz naturel, l'appui à la production future d'électricité, la promotion de solutions énergétiques à faible émission de carbone et la contribution à la stratégie nationale d'industrialisation.

Il a encore souligné que des projets structurants tels que Grand Tortue Ahmeyim (GTA) et Banda constituent des opportunités majeures pour fournir une énergie fiable, abordable et compétitive, indispensable à la croissance économique du pays.

Les deux parties se sont félicitées du partenariat de longue date entre la SMH et les entreprises américaines et ont exprimé leur volonté commune de renforcer cette coopération à travers des investissements, un transfert de technologies et une expertise technique. Les discussions ont réitéré l'engagement de la Mauritanie et des États-Unis à consolider leur partenariat stratégique dans le secteur de l'énergie et à identifier des domaines de coopération concrets, créateurs de valeur et mutuellement avantageux pour les deux pays.

Société Mauritanienne des Hydrocarbures