À l’issue des journées d’hommage consacrées à la mémoire de feu Aliou Djibril Sarr, ancien maire de la commune de Niabina-Garlol, organisées à Sorimale les 10 et 11 juillet, le comité d’organisation, la famille du défunt représentée par le colonel Alassane Djibril Sarr et l’ensemble des populations de Sorimale expriment leur profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont honoré de leur présence cette cérémonie de recueillement, de souvenir et de célébration de son œuvre.

Nos remerciements les plus sincères s’adressent aux autorités administratives, aux personnalités religieuses et coutumières, aux élus nationaux et locaux, aux responsables politiques, aux notabilités, aux représentants de la société civile, aux jeunes, aux femmes ainsi qu’aux nombreux parents, amis et sympathisants venus de Sorimale, des villages voisins et de différentes localités du pays pour partager ces moments de communion.

Nous saluons l’engagement exemplaire des membres du comité d’organisation, des bénévoles, des commissions d’accueil, d’hébergement, de restauration, de sécurité et de logistique, dont le dévouement a largement contribué au succès de cette manifestation.

Notre reconnaissance va enfin au colonel des Douanes Sarr Alassane Djibril, initiateur de cet hommage, dont l’engagement a permis de perpétuer la mémoire de son regretté frère à travers des actions concrètes en faveur de l’éducation, de l’environnement, de la culture et de la jeunesse.

La forte mobilisation observée durant ces deux journées témoigne de l’affection, de l’estime et du respect que les populations continuent de porter à feu Aliou Djibril Sarr. Son héritage, fait de générosité, de proximité et de service de l’intérêt général, demeure vivant et continuera d’inspirer les générations futures.

Que Dieu, dans Son infinie miséricorde, accorde à notre regretté Aliou Djibril Sarr le Paradis éternel, récompense tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet hommage et bénisse les populations de Sorimale, de Niabina-Garlol et de toute la Mauritanie.

Le Cl Sarr Alassane & Comité d’organisation

