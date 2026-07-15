BEPC 2026 : taux de réussite de 28,77 % (officiel)

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Réforme du Système Educatif a publié, mercredi, les résultats de l’examen du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) session 2026, faisant état d’un taux de réussite national de 28,77 %.

Selon les données de la Direction des examens et concours, 20 884 candidats ont été déclarés admis sur 72 601 présents.

Les résultats révèlent de fortes disparités entre wilayas. Hodh Chargui arrive en tête avec 63,92 %, suivi du Guidimagha (58,74 %), tandis que le Complexe Gambie enregistre le taux le plus élevé (74,07 %) sur un effectif limité.

À l’inverse, les plus faibles performances sont observées en Adrar (12,41 %) et au Tagant (19,08 %).

Dans la capitale, Nouakchott Ouest se distingue avec 35,80 %, contre 24,22 % à Nouakchott Nord et 20,22 % à Nouakchott Sud.

Plusieurs wilayas se situent en dessous de la moyenne nationale, notamment le Hodh Gharbi (24,13 %), le Gorgol (22,22 %) et Dakhlet Nouadhibou (25,88 %).

Ces résultats interviennent dans un contexte de réformes éducatives visant à améliorer la qualité de l’enseignement et les performances scolaires à l’échelle nationale.