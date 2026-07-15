SNIM et la SFI scellent un partenariat pour soutenir la stratégie de développement 2024-2045

La SNIM et la Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale, ont signé un mémorandum d’entente visant à accompagner la mise en œuvre de la stratégie de développement 2024-2045 de la compagnie minière nationale et à renforcer le développement durable du secteur minier mauritanien.

La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) et la Société Financière Internationale (SFI) ont officialisé, mardi 14 juillet à Nouakchott, un mémorandum d’entente (MOU) établissant un cadre de coopération stratégique pour accompagner les ambitions de développement de la société minière publique à l’horizon 2045.

Selon un communiqué de la SNIM, ce partenariat vise à soutenir la préparation et le développement de projets stratégiques, à fournir un appui en conseil stratégique, à mobiliser des financements et à promouvoir les meilleures pratiques internationales afin de renforcer la maturité et la bancabilité des projets prioritaires de la SNIM.

À cette occasion, l’Administrateur directeur général de la SNIM, Mohamed Vall Mohamed Telmidi, a déclaré que cette coopération « traduit une vision commune fondée sur le développement de projets miniers structurants, le renforcement des infrastructures, la valorisation des ressources minières et le développement des compétences ».

De son côté, le directeur régional de la SFI, Olivier Buyoya, a estimé que « ce mémorandum d’entente ouvre une nouvelle étape de notre coopération avec la SNIM », ajoutant qu’il reflète l’engagement de la SFI à mettre son expertise au service de la préparation de projets structurants, de leur concrétisation et du développement d’un secteur minier mauritanien « plus compétitif, plus durable et créateur de valeur pour l’économie nationale », selon le communiqué.

Cette coopération s’inscrit dans la stratégie de développement 2024-2045 de la SNIM, qui ambitionne de renforcer les capacités de production, de moderniser les infrastructures et d’accroître la contribution du secteur minier à l’économie mauritanienne.

trustmag.net