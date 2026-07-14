Le Directeur général de l’OMS impressionné par les performances du Centre National de Cardiologie

En visite au Centre National de Cardiologie (CNC), ce 13 juillet 2026, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué la qualité des prestations offertes par l’établissement ainsi que les progrès remarquables accomplis ces dernières années dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires en Mauritanie.

Accompagné du ministre de la Santé, le chef de l’OMS a été accueilli par le Directeur général du Centre; le Pr. Ahmed Ebba, entouré des responsables administratifs et médicaux de l’institution.

La délégation a effectué une visite des principaux services et départements spécialisés, lui permettant de découvrir le fonctionnement des différentes unités, les équipements de pointe mis à la disposition des patients ainsi que les avancées enregistrées dans le développement des soins cardiologiques.

Au cours de cette visite, le Directeur général du Centre a présenté les missions de l’établissement, ses services spécialisés et sa stratégie de développement axée sur le renforcement de la prévention et de la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Il a souligné les efforts consentis pour élargir l’offre de soins spécialisés en Mauritanie, réduisant ainsi le recours aux évacuations sanitaires vers l’étranger grâce à des prestations conformes aux standards internationaux.

Le responsable du Centre a également mis en avant les investissements réalisés dans le renforcement des compétences nationales, l’organisation de missions médicales spécialisées avec des équipes venues d’Europe et des pays du Golfe, ainsi que les programmes de formation destinés aux professionnels de santé mauritaniens et africains.

Grâce à cette dynamique, le Centre national de cardiologie s’est progressivement imposé comme un pôle d’excellence en matière de cardiologie, mais aussi comme un centre régional de formation et de coopération médicale, contribuant au rayonnement du système de santé mauritanien.

Cette visite du Directeur général de l’OMS s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre la Mauritanie et l’Organisation mondiale de la Santé. Elle témoigne de l’intérêt porté par l’institution onusienne à l’expérience du Centre National de Cardiologie, considéré comme un modèle de développement des soins spécialisés en Afrique de l’Ouest..

Il faut souligner que la visite du patron de l'OMS intervient quelques jours après le lancement des travaux du projet d'extension du CNC grâce à un financement de la BID, d'un montant de 26,18 millions d'euros, ce qui témoigne de la confiance de ce bailleur qui avait cofinancé la construction de l'établissement avec les autorités mauritaniennes.