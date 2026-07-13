Le Ministère de l’Économie engage les concertations sur le troisième Plan d’action quinquennal de la SCAPP avec la participation du secteur privé

Le Ministère des Affaires économiques et du Développement a lancé, ce lundi, une série de rencontres de concertation en prélude à l’élaboration du troisième et dernier Plan d’action de la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP), couvrant la période 2026-2030.

La première séance de travail, organisée dans ce cadre, a été consacrée au rôle du secteur privé dans la mise en œuvre de cette ultime phase de la stratégie.

Prenant la parole à cette occasion, le directeur général des Politiques et Stratégies de Développement, M. Cheikhna Ould Beddad, a souligné que ces concertations s’inscrivent dans la dynamique économique impulsée par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à travers son programme « Mon ambition pour la Patrie », fondé sur la transformation structurelle de l’économie, le renforcement du secteur privé et la création d’emplois. Il a rappelé que ces orientations sont traduites en actions par le Gouvernement dirigé par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Djay.

Il a indiqué que le secteur privé constitue un partenaire stratégique dans les efforts de diversification de l’économie nationale et de promotion du contenu local. À cet égard, il a mis en avant les perspectives d’investissement offertes par plusieurs secteurs porteurs, notamment le gaz, les énergies renouvelables, l’agriculture, la pêche, l’économie numérique et les services.

Le directeur général a, en outre, précisé que ce troisième Plan d’action constitue la dernière étape de mise en œuvre de la SCAPP avant l’échéance de 2030. Cette phase exige, selon lui, une évaluation rigoureuse des acquis enregistrés ainsi que la définition d’une vision réaliste des réformes structurelles prioritaires.

De son côté, M. Hammadi Ould Baba Ould Hammadi, membre du bureau exécutif de l’Union nationale du Patronat mauritanien et président de la Fédération nationale des pêches, a réaffirmé l’entière disponibilité du secteur privé à collaborer avec le ministère pour formuler des propositions concrètes susceptibles de renforcer la compétitivité et d’améliorer le climat des affaires. Il a souligné que l’amélioration de l’environnement de l’investissement et la levée des obstacles au développement des entreprises demeurent des conditions indispensables pour permettre au secteur privé d’assumer pleinement son rôle de moteur de la croissance économique et de la création d’emplois.

Il convient de rappeler que ces rencontres de concertation se poursuivront au cours des prochains jours avec d’autres secteurs et parties prenantes, dans le but d’élaborer une vision intégrée des priorités du développement économique national.