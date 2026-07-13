Sorimale: Un vibrant hommage à feu Aliou Sarr, ex-maire de la commune Niabina/Garlol

Deux jours durant, les 10 et 11 juillet, le village de Sorimale a vécu au rythme du souvenir d’Aliou Djibril Sarr, ancien maire de la commune de Niabina-Garlol, disparu prématurément. Parents, amis, autorités administratives et politiques, élus, chefs religieux et habitants venus de tous les villages environnants se sont réunis pour saluer la mémoire d’un homme dont le parcours continue d’inspirer toute une communauté.

Dès les premières heures de la matinée, Sorimalé a connu une affluence exceptionnelle. Voitures, charrettes et piétons convergent vers ce village du département de M’Bagne, devenu le temps d’un week-end le point de rencontre de tous ceux qui souhaitaient témoigner leur attachement à celui que beaucoup continuent d’appeler « le jeune maire ».

Organisée sous l’impulsion du colonel des Douanes Sarr Alassane Djibril, frère aîné du défunt, avec l’appui d’une commission composée d’amis et de proches d’Aliou Sarr, la cérémonie visait non seulement à honorer sa mémoire, mais également à perpétuer les idéaux et les projets qu’il avait initiés au profit de sa commune.

La cérémonie s’est ouverte par une lecture du Saint Coran, suivie d’une série de témoignages retraçant la vie, l’engagement et les qualités humaines du défunt. Tous les intervenants ont insisté sur la générosité, l’ouverture d’esprit et le sens du service public qui caractérisaient Aliou Sarr.

Le maire de la commune de Niabina-Garlol, Elhadj Hamady Sidi Bâ a souhaité la bienvenue aux invités avant de rappeler l’empreinte laissée par son prédécesseur. L’imam de la mosquée de Sorimale, Thierno Moctar Dia a, quant à lui, salué les nombreuses œuvres de bienfaisance accomplies par le disparu, tandis que le représentant de la famille maraboutique de Dara Hayabe et l’imam d’une mosquée de Bababé ont évoqué ses valeurs de solidarité et de rassemblement.

Dimension sociale et environnementale

Dominant la place de la cérémonie, un immense portrait d’Aliou Sarr rappelait le souvenir d’un élu apprécié pour ses bonnes relations avec toutes les sensibilités politiques ainsi qu’avec les jeunes, auxquels il accordait une attention particulière.

L’un des moments les plus émouvants fut sans doute la visite au cimetière, où l’ensemble des participants se sont recueillis devant la tombe d’Aliou Sarr pour des prières et des invocations en sa mémoire.

Dans l’après-midi, les festivités ont pris une dimension culturelle sur les rives du fleuve Sénégal. Les invités ont assisté à une spectaculaire démonstration des pêcheurs traditionnels, embarqués sur leurs pirogues richement décorées aux couleurs nationales. Cette manifestation rendait hommage à l’engagement de l’ancien maire en faveur de la sauvegarde du Daydayré, patrimoine culturel auquel il était profondément attaché.

Le deuxième jour a été marqué par une forte dimension sociale et environnementale avec l’inauguration du jardin d’enfants « Aliou Sarr », destiné à offrir un meilleur encadrement préscolaire aux jeunes enfants du village. La cérémonie s’est poursuivie par une opération de reboisement de la cour de l’établissement et par la distribution de plants aux participants, invités à les planter chez eux afin de contribuer à la protection de l’environnement.

Le volet sportif a clôturé ces journées commémoratives avec la finale de la Coupe du Maire, qui a opposé les équipes de Bahe et de Sorimale. Au terme d’une rencontre disputée, Bahe s’est imposée face au village hôte.

La remise des trophées et des récompenses pécuniaires s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités, La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, religieuses et politiques, les élus du département, les députés Niang et Kébé, le maire de Niabina –Garlol, de Bagodine, Bâ Samba Bocar, celui de M’Bagne, Hassan Seck, le maire de Aéré M’Bar, Sy Moussa, le grand notable Satigui Bâ Bocar Soulé, le ministre Mamoudou Niang, le maire de Kaédi Demba N’Diaye ainsi que le député Khali Diallo, présenté comme un ami proche du défunt, des cadres dont Guisset Mamadou de Dabbé, Me Abou Yéro Sarr, Oumar Bâ, Moctar Sall, le colonel Sarr Alassane Djibril, initiateur de cet hommage, des transitaires, et Demba Guisset, très proche ami du maire défunt et qui présidait de la commission d’organisation.

Au-delà du devoir de mémoire, ces deux journées ont illustré l’attachement d’une population à un homme dont l’action a durablement marqué le développement de Niabina-Garlol. En réunissant autorités, élus, jeunes, familles et habitants autour de projets éducatifs, culturels, environnementaux et sportifs, Sorimale a démontré que l’héritage d’Aliou Sarr demeure vivant et continue d’inspirer les générations futures.