Le président de la République organisera, « dans les tout prochains jours » nous a-t-on dit, une conférence de presse au cours de laquelle il répondra aux questions des journalistes de la presse nationale. On ne sait toujours pas si elle sera ouverte à tous ou à des représentants de media triés sur le volet, comme lors des deux dernières fois où il s’est prêté à ce jeu. En 2020, moins d’un an après son élection, il avait reçu cinq journalistes parmi les plus représentatifs du secteur et répondu librement à leurs questions, dans un climat détendu. L’entretien n’avait toutefois pas été diffusé en direct à la télévision nationale. Il le fut 24 heures après, sans retouche.

En 2023, nouvelle formule innovante. Cinq journalistes sont invités au Palais pour une séance-photo, mais priés de remettre leurs questions par écrit et ont reçu leurs réponses quelques jours plus tard. Quelle formule sera privilégiée cette fois et sur quels critères seront choisis les heureux élus ? Va-t-on sacrifier à la mode, en choisissant des journalistes et des bloggeurs en même temps ? En attendant une conférence organisée tous les trois ans, si l’on s’en tient à cette programmation, pourquoi le Président n’accorde-t-il pas des interviews à des journaux nationaux comme il le fait, de temps à autre, avec la presse étrangère ?

Après tout, il s’adresse à l’opinion nationale à qui il doit des comptes. En termes d’impact, que vaut une interview dans « Le Figaro » que liront des centaines de français ? il est plus que temps de se départir de cette mentalité. Une conférence de presse diffusée à la radio et à la télévision touchera plus de foyers que tout le reste et aura un impact certain… à condition que les bonnes questions soient posées et les réponses données sans langue de bois.

Ahmed ould Cheikh