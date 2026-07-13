Une nation ne découvre jamais le jour exact où elle s’est trompée d’avenir. Il n’y a ni sirène, ni effondrement. Les budgets continuent d’être votés, les routes d’être inaugurées et les gouvernements d’annoncer la croissance. Puis, un matin, elle constate que ses jeunes partent, que ses ressources sont transformées ailleurs, que ses entreprises ne maîtrisent aucune technologie décisive et que le monde avance désormais sans elle. Rien ne s’est véritablement écroulé. Mais tout s’est déplacé.

Il existe ainsi, dans la vie des nations, deux espèces d’erreurs. Les premières sont bruyantes — un coup d’État, une dévaluation, un défaut souverain, une guerre. Elles ont une date, un responsable ; on les juge et, parfois, on les répare. Les secondes ne font aucun bruit. Elles n’ont ni date ni coupable. Ce sont les erreurs de trajectoire, ces inflexions imperceptibles par lesquelles un pays cesse d’aller là où il croyait aller. Ce sont, de très loin, les plus coûteuses. Car on ne se remet pas aisément de ce que l’on n’a pas vu se produire.

Au tournant des années 1960, la Corée du Sud et le Ghana affichaient un revenu par habitant comparable, des structures économiques voisines, des perspectives que les experts du moment jugeaient, plutôt favorables au second. Deux générations plus tard, ils n'habitent plus le même siècle. Ils n'ont pas couru sur la même route à des vitesses différentes, ils ont pris, à un carrefour invisible, deux routes distinctes, vers deux destinations distinctes. La distance qui les sépare aujourd'hui n'est pas un retard. C'est une divergence. Et la première chose à comprendre, pour une nation qui veut se développer, c'est que ces deux mots – retard et divergence - ne désignent pas la même chose.

Notre vocabulaire politique ne dispose, pour penser l'échec, que du mot retard — comme s'il n'existait qu'une seule route, et que le développement consistât à la parcourir plus ou moins vite. Or il faut distinguer trois grandeurs que ce mot unique recouvre et confond.

Il y a le retard véritable, on est sur le bon chemin, simplement en arrière, et l'effort rattrape la distance. Il y a le décrochage, la distance ne se résorbe plus, elle s'accroît parce que celui qui est devant accélère à mesure qu'il avance. Et il y a la bifurcation, on n'est plus sur le même chemin du tout, on se dirige vers une autre destination, et le verbe « rattraper » a cessé d'avoir un sens.

Une bifurcation nationale devient, pour le jeune diplômé, un emploi qui n’existe pas ; pour l’entrepreneur, une technologie qu’il faut importer et un financement inaccessible ; pour la famille, la conviction que l’avenir de ses enfants commence ailleurs.

Les erreurs de trajectoire descendent toujours des tableaux macroéconomiques vers les existences. Elles deviennent de l’émigration, du déclassement, de la dépendance et, finalement, une perte collective de confiance dans la possibilité même du progrès.

Aujourd’hui, la prochaine divergence ne séparera pas les pays qui possèdent des ressources de ceux qui n’en possèdent pas, mais ceux qui auront appris à les transformer, à organiser les données, à maîtriser l’énergie et à intégrer les technologies nouvelles de ceux qui continueront à n’en exporter que la matière brute.

Les fenêtres de l’histoire ne restent jamais ouvertes

La tragédie des nations qui manquent leur développement n'est presque jamais d'avoir pris du retard. C'est d'avoir pris une bifurcation pour un retard — d'avoir cru qu'il leur suffisait de marcher plus vite sur une route qui, en réalité, ne menait nulle part où elles voulussent aller.

Cette confusion serait sans gravité si le monde était linéaire. Dans un monde linéaire, un écart de quinze ans reste un écart de quinze ans. Mais la frontière du développement — l'ensemble des capacités, des institutions, des complexités productives qu'il faut maîtriser pour demeurer une économie souveraine et prospère — ne se déplace pas à vitesse constante. Elle s'éloigne en accélérant.

Le seuil pour entrer dans le club des nations qui comptent s'élève plus vite qu'une économie lente ne peut le gravir. Ce que l'on nomme « l'avantage du retardataire », cette idée chère à Gerschenkron selon laquelle on peut sauter des étapes en empruntant aux pionniers leurs technologies déjà mûries, demeure vrai — mais seulement pour qui saisit le moment précis d'une mutation ou rupture. Le même basculement qui permet au tard-venu de bondir est celui qui, manqué, creuse l'écart pour de bon. Les fenêtres ouvrent dans les deux sens.

Car le développement n'arrive pas en flux continu. Il arrive par fenêtres. Il y a la fenêtre démographique — ces quelques décennies où une population compte beaucoup plus de bras actifs que de bouches dépendantes, dividende que l'Asie de l'Est a converti en miracle économique et que tant d'autres ont laissé se refermer sur une jeunesse sans emploi, devenue facteur d’instabilité. Il y a la fenêtre géopolitique — ces moments où le réagencement des chaînes de valeur mondiales, la recomposition des alliances, la nouvelle convoitise pour certaines ressources critiques offrent à un pays une place à prendre, qu'un autre prendra s'il hésite. Il y a la fenêtre financière — ces phases où le capital cherche des rendements et accepte des risques qu'il refusera demain. Chacune de ces fenêtres s'ouvre, demeure entrebâillée quelques années, puis se referme.

Et la théorie économique nous dit pourquoi cette temporalité est implacable. Il existe, dans le développement, des seuils critiques. En deçà d'un certain niveau d'investissement coordonné — cette impulsion d'ensemble, massive et simultanée, que Rosenstein-Rodan appelait le « big push », celle-là seule qui fait basculer une économie de son mauvais équilibre vers le bon (Murphy, Shleifer et Vishny) et lui permet d'échapper à la trappe où, sinon, elle s'enlise (Azariadis et Drazen) —, l'économie retombe inexorablement vers son équilibre bas, et chaque effort ultérieur est absorbé par la gravité du mauvais bassin d'attraction donc n’aura aucun effet. La fenêtre, c'est précisément la durée pendant laquelle le seuil est franchissable. La manquer, ce n'est pas arriver en retard, c'est être condamné à un autre destin, où l'on consacrera désormais toute son énergie non plus à avancer, mais à ne pas sombrer.

La rente n’est pas la puissance

Il faut alors s'interroger sur ce que produit le mauvais chemin. Une trajectoire qui ne fabrique que ce qui peut être substitué ou contourné est une trajectoire sans souveraineté. Le pays qui ne vend au monde que des matières premières indifférenciées, détient une forme de levier, certes — mais le levier le plus fragile qui soit, car il existe toujours un autre gisement, un produit de remplacement, une route alternative. La véritable puissance ne réside pas dans la possession d'une ressource, mais dans la maîtrise d'un goulet d'étranglement enchâssé dans des capacités et des institutions que l'on ne peut ni copier ni délocaliser du jour au lendemain.

La rente brute s'évapore au premier choc de prix ou au premier embargo ; la capacité accumulée demeure. Se tromper de trajectoire, pour une nation riche en ressources, c'est confondre ces deux choses — prendre la rente pour de la puissance, et constater un matin qu'elle ne fixe plus rien, ni ses prix, ni ses lois, ni son avenir, suspendue au bon vouloir de marchés et de puissances pour qui elle n'est jamais qu’un levier.

Comment les décisions raisonnables fabriquent une catastrophe

Une nation ne se trompe pas d’avenir le jour où elle prend une mauvaise décision ; elle s’en détourne lorsque toutes ses décisions raisonnables cessent de composer une direction.

Alors pourquoi des nations dérivent-elles ainsi vers des destins que personne ne souhaitait ? Il y a deux coupables. Les uns désignent l'extérieur — l'héritage colonial, la détérioration des termes de l'échange, les conditionnalités des bailleurs, les règles que les puissances imposent aux autres après s'en être affranchies, le libre-échange prêché avec un protectionnisme pratiqué. Les autres désignent l'intérieur — la prédation des élites, la corruption, la faiblesse de l’État et la confiscation des institutions. Ces deux réponses sont vraies, et toutes deux insuffisantes, car elles supposent une volonté, un dessein, un responsable. Or la vérité est qu’on ne décide jamais de se tromper de trajectoire.

La bifurcation commence lorsqu’on reporte une réforme scolaire parce que ses résultats n’apparaîtront qu’après le prochain mandat ; on exporte la matière brute parce que la transformer exige une énergie, une logistique et des compétences qui n’existent pas encore ; on disperse l’investissement entre cent projets visibles plutôt que d’en concentrer les moyens sur dix transformations décisives. Chaque arbitrage paraît prudent. Leur accumulation organise pourtant l’impuissance.

Chaque ministère optimise son budget annuel, chaque gouvernement son horizon électoral, chaque programme d'ajustement son équilibre comptable, chaque rente son statu quo — et chacune de ces décisions est, prise isolément, défendable. C'est leur somme qui est une catastrophe. Les exemples sont nombreux, une banque parfaitement solvable peut être emportée en une journée. Il suffit que chaque déposant, voyant les autres affluer au guichet, juge prudent de retirer ses fonds avant eux. Chacun a raison — mieux vaut être le premier servi que le dernier ruiné. Mais comme tous ont raison en même temps, ils vident en quelques heures des coffres qui eussent tenu un siècle. Nul n'a fauté, c'est la somme des décisions sensées qui a provoqué la faillite.

L'horizon des incitations qui gouvernent les acteurs — cinq ans, un cycle budgétaire, une saison de financement — est désespérément plus court que la constante de temps de la transformation, qui se compte en décennies. Un système d'incitations bâti pour le court terme ne peut pas, même peuplé d'hommes intelligents et probes, valoriser le franchissement d'un seuil dont les bénéfices n'apparaîtront que dans vingt ans.

Il n’y a pas de méchant dans cette histoire. Il y a un système qui répond correctement à des incitations qui n’étaient pas à la mesure de l’enjeu. C’est une vérité que personne ne veut entendre, car si elle est juste, il n’y a personne à haïr, et les peuples ont besoin de haïr quelqu’un.

Les nations évaluent minutieusement leurs projets, mais presque jamais la direction dans laquelle leur addition les entraîne. Il leur faut donc des institutions qui contrôlent la dépense et des institutions qui interrogent la trajectoire future.

Le déplacement intellectuel qu’exige notre époque est donc de passer de la question « qui est coupable ? » à la question « quelles institutions peuvent donner au temps long le pouvoir de résister aux intérêts du présent ? ».

Choisir sa route avant que la dérive ne la choisisse

Mais il manquerait encore l'essentiel, ce que l'économie ne sait pas produire : le courage et la vision.

Le courage politique consiste à agir lorsque le danger est encore contestable, lorsque les preuves sont incomplètes et lorsque le coût de l’anticipation est immédiat tandis que son bénéfice demeure invisible. L'environnement politique n'est jamais prêt. La frontière du développement exige la lucidité de suspendre ou modifier nos grilles de pensée – puisque le bon sens a prouvé partout ses limites.

Et la vision, ensuite. C'est ici que tant d'élites des nations émergentes ont failli. On sait dire ce que l'on perd ; on excelle dans le diagnostic négatif, dans l'inventaire de ce qui nous échappe. Mais on n'a jamais su offrir une vision positive — une image désirable de la destination, un avenir pour lequel il vaille la peine de consentir des années de privation. Or on ne mobilise pas un peuple par la peur du déclin. On ne lui demande pas d'endurer la dureté de la traversée au seul motif que « sinon, ce sera pire ». Il faut lui montrer la rive. Faute de cette vision, le terrain reste libre pour les deux seules passions qui sont la résignation et le ressentiment.

Le développement n'est pas l'accumulation d'agrégats, c'est l'expansion des libertés réelles, l'élargissement de ce qu'un peuple peut être et faire. Voilà la destination qu'il faut savoir nommer — et qu'aucun tableau de bord ne nommera à notre place.

La bonne trajectoire n’est pas celle qui promet le plus fort taux de croissance l’année prochaine ; c’est celle qui accroît, décennie après décennie, ce que la nation sait produire, décider, financer, apprendre et défendre par elle-même.

Enfin, la fenêtre, pour bien des économies émergentes, est encore ouverte, leur démographie demeure favorable, les chaînes de valeur se recomposent, les ressources critiques sont de nouveau convoitées et le monde multipolaire rend aux pays longtemps périphériques une capacité de négociation. Mais cette conjoncture ne constitue pas encore un destin. Elle n’est qu’une possibilité.

Le verbe décisif n’est donc pas « rattraper ». Rattraper suppose qu’il n’existe qu’une seule route, un seul modèle, une seule histoire déjà écrite par d’autres et que les nations retardataires n’auraient qu’à rejoindre. Le verbe décisif est « choisir », choisir les capacités que l’on veut faire naître, les dépendances que l’on refuse de léguer, les savoirs que l’on veut inscrire dans la durée, les souverainetés que l’on veut rendre possibles, et la place que l’on entend occuper dans l’architecture mouvante du monde.

Que ceux qui gouvernent songent alors à la marée. Elle ne consulte personne, n’attend aucune majorité, ne revient pas sous la même forme parce qu’un peuple l’a manquée. Elle soulève les barques quelques heures, puis se retire, laissant sur le sable ceux qui confondaient l’attente avec la prudence. Il faut prendre la mer quand elle est haute, même froide, même incertaine, même dangereuse. Car l’histoire peut pardonner à une nation d’avoir avancé lentement ; elle pardonne rarement à ceux qui, voyant la fenêtre ouverte, auront préféré la sécurité trompeuse du rivage à l’audace d’un destin.