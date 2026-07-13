Faits divers…Faits divers…

Acte héroïque à l'Est de Nouakchott

Il y a quelques jours vers midi, une citerne de carburant venait de décharger sa cargaison dans une station-service non loin du Marché Lekbeïd. Elle s'arrête au feu rouge du carrefour allant vers l'Est quand des passants préviennent le chauffeur que le feu a pris sous le capot du camion. Son conducteur s'engage aussitôt instinctivement sur l'axe central réservé aux bus et ambulance, la circulation l'empêchant de prendre la voie de l'aéroport. Il veut sauver des vies, car tous ceux qui se trouvent dans la zone seraient touchés, en cas d’explosion. Il file vers l'Est pour essayer d'atteindre le grand parc du quartier militaire de Toujounine, dépasse à toute allure le carrefour Tin Soueïlim, puis celui du 24 Avril. Arrivé au carrefour suivant, un bus qui roulait à vive allure essaie de passer devant lui et c'est le choc brutal. Heureusement, le chauffeur de la citerne est indemne et celui du bus légèrement blessé.

Des rumeurs qui font état de la mort du héros ont très vite circulé avant d'être démenties. La foule commence à essayer de stopper l'incendie avec des bouteilles anti-incendie, ralentissant ainsi un peu celui-ci, avant l'intervention des sapeurs-pompiers qui vont arriver à temps pour l'éteindre définitivement. Tout le monde a félicité le jeune chauffeur qui a pu éviter le pire. Lorsqu'il est rentré chez lui plus tard, il s’y est étonné de la présence de toute une foule. C'était des gens venus présenter leurs condoléances à sa famille. Les voilà surpris de le voir arriver au grand soulagement de sa famille. Plusieurs personnes de bonne volonté ont promis de le soutenir. Une école privée de la zone s’est même engagée à prendre les études de ses enfants en charge.

Deux prisonniers s'évadent

Vendredi 10 Août, deux jeunes prisonniers ont été extraits du centre de garde et de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi d'El Mina pour être entendus par le Parquet de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Après leur audition, les agents de police chargés de l'escorte les rembarquent à bord du « panier-à-salade » pour les ramener en taule et se dirigent vers El Mina, mais les deux prisonniers mineurs réussissent à prendre le large, on ne sait trop comment. Toujours est-il que les policiers en ont récupéré un, peu après, tandis que l’autre a réussi à disparaître. D’intenses recherches pour lui remettre la main dessus ont été enclenchées. Plusieurs évasions, rappelons-le, se sont déjà déroulées à Nouakchott hors de la prison centrale et de celle Dar Naïm en 2003, 2006 et 2008. Presque tous les fuyards furent repris et remis en taule, sauf le fameux récidiviste sénégalais Amadou Issa Sy qui avait assassiné le marchand de devises Moctar ould Sidi en 2003 à Tevragh Zeïna.

« Dakhal chi » version 2026

Le phénomène « Dakhal chi» (verse quelque chose!) a vu le jour pour la première fois en 1991, lorsque les kebba d'El Mina furent transférées vers les nouvelles zones loties de Riyad... L’opération laissa un énorme vide obscur entre le quartier du Terminus et la zone militaire de Mendez. Des petits voyous y interceptaient les passants pour les braquer. « Dakhal chi ! », leur ordonnaient-ils, poignards pointés vers eux. En 1994, ce phénomène connut une recrudescence sans précédent. Beaucoup de récidivistes s'y adonnèrent, certains agressant même ceux qui essaient de résister. Et « dakhal chi » s’étendit peu-à-peu dans toute la ville...

Actuellement, on ne prononce plus cette expression, on braque sous menace, on agresse et l’on viole. Les butins ne sont plus de l’ordre de quelques dizaines ou centaines de MRO, mais de grosses sommes d'argent, téléphones numériques, bijoux, montres de valeur, boubous de bazin riche, chaussures, etc. Les bambins-voyous de 1992 sont aujourd’hui devenus de grands récidivistes qui opèrent partout sans scrupules ni crainte. Naguère rare, la drogue a proliféré au point d'être banalement accessible. C'est ce que l'on peut appeler le « New dakhal chi » à Nouakchott.

Mosy