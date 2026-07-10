Plus d’obligation de rendez vous pour les titulaires de 3 visas Schengen

Les titulaires de plusieurs visas Schengen vont bénéficier d’une faveur auprès de l’ambassade d’Espagne. En effet, une nouvelle mesure “visant à simplifier les démarches” dispense de rendez-vous les mauritaniens, détenteurs d’au moins trois (3) visas Schengen, dans le cadre du traitement des dossiers, par le centre dédié aux démarches des candidats désireux de se rendre en Espagne, selon une annonce faite BLS International.

BLS International est le partenaire mondial de référence des gouvernements dans la gestion des services consulaires et des visas. “En conformité avec les directives de l’ambassade d’Espagne en Mauritanie, les demandeurs, déjà titulaires d’au moins trois (3) visas, délivrés par un État membre de l’espace Schengen, peuvent désormais, déposer directement leur dossier au centre BLS International”.

Cette initiative “ s’inscrit, dans le cadre d’une démarche continue de BLS International, visant à améliorer l’expérience des demandeurs, faciliter l’accès aux services consulaires et fluidifier les procédures de dépôt des demandes de visas”.

La note rappelle “que le dépôt des demandes de visas sans rendez-vous reste soumis à la capacité de traitement du centre le jour de la sollicitation, ainsi qu’à la présentation d’un dossier complet,

conforme à toutes les exigences applicables”.

Pour les conditions d’éligibilité et les modalités de dépôt, la note renvoie au centre de demande de visas pour l’Espagne, de BLS International.

Pour de nombreux demandeurs de visas, cette mesure devrait marquer la fin du calvaire des RDV, un gain de temps pour “les bons clients”, la libération des créneaux pour les primo demandeurs, une facilitation des déplacements liées à des raisons médicales et d’affaires et moins de pression sur la plateforme en ligne....