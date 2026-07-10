Grâce présidentielle pour Mariem Dieng et Ghamou Achour

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a accordé ce jeudi une grâce présidentielle à deux parlementaires, Mme Ghamou Achour Salem et Mme Mariem Cheikh Dieng, par une décision qui s’inscrit dans une dynamique plus large de consolidation du climat politique et social en Mauritanie.

Selon un communiqué officiel de la Présidence, cette mesure porte sur la remise du reliquat des peines privatives de liberté ainsi que sur l’annulation des amendes et des frais judiciaires prononcés à leur encontre. Elle intervient au lendemain de la décision de la Cour d’appel de Nouakchott ayant condamné les deux élues à deux ans de prison ferme, assortis d’une privation de leurs droits civiques pour une durée de cinq ans.

Dans son argumentaire, la Présidence met en avant les valeurs de tolérance, de clémence et de cohésion nationale, soulignant que cette décision s’inscrit dans une approche visant à consolider la paix sociale et à promouvoir l’unité nationale, dans le respect de l’État de droit et de l’indépendance de la justice.

Les deux parlementaires concernées, membres du mouvement IRA et élues sous la bannière du parti Sawab, avaient été poursuivies pour plusieurs chefs d’accusation, notamment atteinte aux symboles nationaux, diffusion de propos jugés de nature à porter atteinte à la cohésion sociale, ainsi que des faits d’incitation à la violence et de trouble à l’ordre public.

Au-delà de sa portée juridique, la grâce présidentielle apparaît comme un signal politique fort, susceptible de favoriser l’apaisement et de créer les conditions d’un dialogue national plus inclusif. Pour de nombreux observateurs, elle pourrait constituer une étape vers une décrispation du climat politique, à condition qu’elle s’accompagne d’initiatives concrètes visant à renforcer la confiance entre les différents acteurs.

Reste à savoir si cette mesure sera suivie d’autres gestes politiques de nature à consolider durablement cette dynamique et à inscrire le dialogue national dans une démarche structurée, transparente et participative.