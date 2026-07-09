Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de MRU 1 618 112 000 (Un milliard six cent dix-huit millions cent- douze Mille Ouguiyas) R.C. N° 1 673

Siège social : P54, Avenue El Hadj Oumar Tall, 20, rue 42-060 Tevragh-Zeina, BP 913 Nouakchott - MAURITANIE

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AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D'ORABANK MAURITANIE SA

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Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Orabank Mauritanie SA,

Nous avons l’honneur de vous convoquer à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le mercredi 29 juillet 2026 à 09h 00 GMT , au siège de la société sis P 54, Avenue Elhaj Oumar Tall, rue 42-060 Tevragh-Zeina, BP 913 Nouakchott, République Islamique de Mauritanie, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

I. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;

II. Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;

III. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

IV. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

V. Décision à intervenir sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux conventions visées aux articles 439 et 441 (nouveaux) du Code de commerce ;

VI. Approbation des rapports du Conseil d’administration sur l’organisation du Conseil et les résultats des évaluations au titre des exercices 2024 et 2025 ;

VII. Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;

VIII. Quitus aux Administrateurs ;

IX. Pouvoirs pour formalités, dépôt, publicité et déclarations légales.

Représentation :

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant, moyennant un mandat en bonne et due forme, conformément à l'article 506 de la loi n°2000-05 du 18 janvier 2000 portant Code de commerce, telle que modifiée, et à l'article 48 des statuts. Les pouvoirs seront annexés à la feuille de présence.

Quorum et majorité :

Conformément à l'article 486 du Code de commerce et à l'article 51 des statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote ; sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Textes des projets de résolutions :

Première résolution : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels (bilan et compte de résultats) de l'exercice clos le 31 décembre 2025, qui se solde par un résultat net bénéficiaire de trois cent cinquante-cinq millions six- cent quinze mille neuf cent quatre-vingt-treize Ouguiyas (355 615 993 MRU) après amortissements et provisions.

Le total du bilan s'élève à deux milliards soixante-huit millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cinquante-trois Ouguiyas (2 068 894 053 MRU) au 31 décembre 2025.

Les capitaux propres présentent une situation déficitaire de vingt-neuf millions huit cent quatrevingt-quinze mille huit cent quatre-vingt-douze Ouguiyas (- 29 895 892 MRU).

Deuxième résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire, après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de trois cent cinquante-cinq millions six cent quinze mille neuf cent quatre-vingt-treize Ouguiyas (355 615 993 MRU) en totalité au compte « report à nouveau », aucune dotation à la réserve légale n'étant requise dès lors que le prélèvement de 5 % prévu à l'article 212 du Code de commerce s'opère sur le bénéfice net diminué des pertes antérieures, lesquelles excèdent le bénéfice de l'exercice.

Le compte « report à nouveau » se présentera comme suit :

Résultat de l'exercice : 355 615 993 MRU

Report à nouveau antérieur : (2 017 536 460) MRU

Nouveau report à nouveau (négatif) : (1 661 920 467) MRU

Troisième résolution : Conventions visées aux articles 439 et 441 (nouveaux) du Code de commerce L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles 439 et 441 (nouveaux, loi n°2021-005) du Code de commerce, statuant sur ce rapport, approuve les conclusions dudit rapport, prend acte de ce qu'aucune convention nouvelle relevant desdits articles n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Quatrième résolution : Approbation des rapports du Conseil d'Administration sur l'organisation du Conseil et les résultats des évaluations au titre des exercices 2024 et 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'organisation du Conseil et les résultats des évaluations au titre des exercices 2024 et 2025, et après en avoir délibéré, approuve lesdits rapports et en prend acte.

Cinquième résolution : Renouvellement du mandat d'un Administrateur

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, et après en avoir délibéré, décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Cheikh Tidiane N'DIAYE, pour une durée de trois (3) années conformément à l'article 19 des statuts, à compter de la présente Assemblée. Ledit mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Sixième résolution : Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs en fonction ou ayant été en fonction au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, pour leur gestion et pour les actes accomplis par eux au cours dudit exercice.

Septième résolution : Pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, publicités, déclarations et formalités légales.

Consultation des documents :

Conformément à l'article 516 du Code de commerce, à compter de la présente convocation et au moins pendant les vingt et un (21) jours précédant la date de la réunion, tout actionnaire peut prendre connaissance, au siège social : de l'ordre du jour de l'Assemblée ; du texte et de l'exposé des motifs des projets de résolutions ; de la liste des administrateurs ; de l'inventaire et des états de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2025 arrêtés par le Conseil d'Administration ; du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes ; du projet d'affectation du résultat ; ainsi que des rapports du Conseil d'Administration sur l'organisation du Conseil et les résultats des évaluations au titre des exercices 2024 et 2025.

Nouakchott, le 07 juillet 2026

Le Président du Conseil d'Administration

Mohammed MEJBAR