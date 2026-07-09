Promotion du tourisme en Mauritanie grâce aux médias et à l’Intelligence Artificielle

L’agence “Saba Events” actrice dans le tourisme culturel et les services dédiés à la branche, a organisé un forum sous le thème “la promotion du tourisme en Mauritanie : les médias et l’Intelligence

Artificielle” mercredi 8 juillet, au Sheraton de Nouakchott.

Un événement animé par un panel de responsables, d’experts, d’universitaires et professionnels des médias “afin d’échanger sur les perspectives de développement du secteur touristique et de renforcement de son rôle, dans le contexte de la transformation numérique”.

Avec 700 kilomètres de façade atlantique vierge, 4 cités, Chinguetti, Walata, Wadane et Tichitt, classées patrimoine mondial de l’UNESCO, un désert parmi les moins fréquentés d’Afrique, une population héritière d’une grande diversité culturelle et artistique, un art culinaire raffiné au sein de toutes les communautés nationales, la Mauritanie est en droit de revendiquer un portefeuille touristique d’une qualité rare.

Un énorme potentiel, mais très peu valorisé jusque là. Ce paradoxe explique l’organisation du forum, au moment ou le président de la République, recommande aux mauritaniens une orientation vers le tourisme intérieur, pour tracer la voie de la contribution des médias, de la transformation numérique et de l’Intelligence Artificielle, au développement des activités touristiques en Mauritanie.

Une soirée au cours de laquelle Kane Mamadou Hadya, a évoqué l’importance du rôle des bibliothèques, dans le développement du tourisme, en remontant le cours de l’histoire depuis le néolithique, des outils “qui permettent de décoloniser la mémoire, retrouver les véritables origines, avec l’ethnographie, l’archéologie...”.

M. Kane, a révélé dans son exposé “l’existence de 600 villages néolithiques entre Tichitt et Walata, sur une distance de plus de 300 kilomètres”.