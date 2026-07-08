Jour J-1 : Sorimalé prête pour l’hommage à l’ex-maire Aliou Djibril Sarr

Tout est fin prêt à Sorimalé pour la cérémonie d’hommage à la mémoire d’Aliou Djibril Sarr, ancien maire de la commune de Niabina-Garlol, disparu subitement le 2 octobre 2022 à Nouakchott. La famille du défunt, en collaboration avec le comité de pilotage, organise cet événement les 10 et 11 juillet 2026 dans le département de M’Bagne. Cette manifestation vise à célébrer le parcours exceptionnel du défunt, son engagement communal, sa générosité et ses valeurs humaines.

Demba Guisset, président de la commission d’organisation, joint sur place par Le Calame, a assuré qu’une ultime réunion de coordination est prévue ce mercredi matin à Sorimalé pour finaliser les derniers réglages. Selon les organisateurs, les commissions chargées de l’accueil, de l’hébergement et de la restauration sont pleinement opérationnelles. Le village s’apprête à recevoir de nombreuses délégations de ministres, d’anciens ministres, d’élus, de la direction de la douane, ainsi que des personnalités politiques, religieuses, coutumières et des jeunes des deux rives du fleuve Sénégal.

Le programme officiel débutera le vendredi 10 juillet 2026 par un récital coranique au domicile familial, suivi d’un moment de recueillement. En marge des cérémonies, des activités sportives sont également au menu. L’équipe de Bahé s’est déjà qualifiée aux dépens de Garlol pour la finale de la Coupe du Maire prévue le samedi 11 juillet. Elle affrontera le vainqueur du match opposant Bagodine à Sorimalé, programmé ce jeudi 8 juillet. Parents, amis et habitants de la localité sont chaleureusement invités à s'associer à cet événement de reconnaissance.