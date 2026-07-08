Lancement du projet d’extension du CNC d’un coût de 26,18 Millions d’Euros

Les travaux de l’atelier de lancement du projet d’extension du Centre National de Cardiologie (CNC) se sont ouverts ce mardi à l’hôtel Nouakchott, marquant le début officiel de la phase opérationnelle de cette infrastructure stratégique.

La cérémonie d'ouverture a été présidée conjointement par le ministre de la Santé, M. Thiam Tidjani, et le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Abdallahi Ould Souleymane Ould Cheikh Sidiya, en présence d'une délégation d'experts de la Banque islamique de développement (BID) menée par son représentant, M. El Arby El Nifaty. Réunissant durant deux jours des cadres du secteur médical, des partenaires financiers et des experts techniques, cet atelier vise à exposer les détails contractuels du projet et à former l’équipe de gestion aux procédures de passation de la BID.

D'un budget global de 26,18 millions d’euros, ce chantier d'envergure est cofinancé par la BID, partenaire historique ayant déjà soutenu la construction du centre initial inauguré le 30 novembre 2018.

Cette extension majeure va transformer l'offre de soins spécialisés à travers des apports structurants: 80 lits d'hospitalisation supplémentaires pour accroître drastiquement la capacité d’accueil de l'établissement ; Chirurgie cardiovasculaire pédiatrique pour prendre en charge les enfants atteints de cardiopathies congénitales ; Unités de soins intensifs cardiovasculaires renforcées pour une gestion optimale des urgences critiques ; pôle de prévention et réadaptation cardiaque couplé à un programme d'éducation thérapeutique pour les patients.

Lors de sa prise de parole, le ministre de la Santé a affirmé que ce projet permettra de répondre efficacement à la demande croissante en soins du cœur tout en réduisant considérablement le recours coûteux aux évacuations sanitaires à l'étranger. M. El Arby El Nifaty a, pour sa part, réitéré la volonté de la Banque Islamique de Développement d'accompagner durablement la modernisation des infrastructures sanitaires mauritaniennes.

Ce projet s'aligne rigoureusement sur les priorités du gouvernement mauritanien en matière de développement du capital humain et d'accès équitable aux services sociaux de base, telles que définies par le levier 2 de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP 2016-2030).