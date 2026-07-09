L’onde de choc énergétique du détroit d’Ormuz: Partie 3 : Le chronomètre et le sablier ou la tactique politique face à la patience diplomatique/Par Cheikh Jiddou, juriste

Le Proche-Orient est actuellement le théâtre d’un affrontement qui dépasse les armes : un duel entre deux conceptions opposées de la stratégie politique. D’un côté, Benjamin Netanyahu, maître d’une tactique de l’urgence, du rapport de force et du fait accompli. Une école qui lui a valu, en près de deux décennies de pouvoir, une longévité sans équivalent dans la démocratie israélienne. De l’autre, la diplomatie iranienne, héritière d’une culture persane millénaire qui a fait de la patience une arme et du temps un allié. Le Mémorandum d’Islamabad, protocole d’entente américano-iranien négocié au printemps puis signé le 17 juin 2026 sous médiation pakistanaise, place ces deux logiques en collision frontale. Neuf (09) jours plus tard, l’accord-cadre tripartite Liban–Israël–États-Unis du 26 juin en ouvrait le second front.

On ne cherche pas à ici désigner un camp vertueux et un camp coupable. Ni un camp qui sera victorieux et un autre perdant. On cherche à comprendre deux écoles stratégiques également cohérentes, également redoutables, et à évaluer laquelle est la mieux armée pour imposer sa lecture de l’avenir régional, dans le contexte de l’année 2026. A cela s’ajoute, cette fois, une troisième horloge que les deux premières s’efforcent en vain de maîtriser : le sablier nucléaire iranien. Car la vraie question de 2026 n’est pas seulement qui de Netanyahu ou de Téhéran tiendra le plus longtemps mais combien de grains de sable fissile se sont écoulés pendant que les deux parties jouaient la montre. Les deux acteurs poursuivent des intérêts froids. Le prix, lui, est payé par les pays du Moyen-Orient.

1. LA TACTIQUE DE NETENYAHU : L’ECOLE DE L’URGENCE

Pour saisir la stratégie de Netanyahu, il faut d'abord renoncer à une facilité : celle qui ferait de lui un simple va-t-en-guerre aveuglé par l'idéologie. La réalité est plus inquiétante, car plus cohérente. Netanyahu obéit à une véritable école stratégique -celle de l'urgence- dont chaque ressort répond à une logique implacable : faire du temps court un allié, de la crise une ressource, et du fait accompli un mode de gouvernement. C'est cette cohérence même qui la rend redoutable, et qui oblige à l'analyser comme une doctrine plutôt que comme un emportement. Cette école se déploie sur cinq registres qui s'emboîtent.

2. La guerre comme instrument de survie politique

Le premier ressort de la tactique de Netanyahu est connu, et partagé par beaucoup d’analystes : en période de conflit, le rapport de force intérieur lui est favorable. L’opposition se tait, les élections se reportent, le procès pour corruption passe au second plan. L’état d’urgence crée une bulle de cohésion nationale dont le Premier ministre est, mécaniquement, le premier bénéficiaire.

Il faut reconnaître la cohérence de cette logique avant de la critiquer. BB n’est pas un dirigeant irrationnel : il est l’un des tacticiens politiques les plus habiles de sa génération, capable de transformer chaque crise en ressource de pouvoir. Sa longévité -la plus longue de l’histoire d’Israël- n’est pas un accident ; elle est le produit d’une maîtrise rare du tempo politique.

Ahron Bregman disait que « Netanyahu a besoin de la guerre pour maintenir un sentiment d’urgence qui lui profite politiquement. Il n’a aucune envie d’apparaître comme le maillon faible du conflit. »

Cette lecture a un revers. Ce qui est rationnel pour l’homme politique Netanyahu ne l’est pas nécessairement pour l’État d’Israël ni pour la région. Lorsque la survie personnelle d’un dirigeant dépend du maintien de l’état de guerre, l’alignement entre son intérêt et l’intérêt collectif se rompt. C’est cette dissociation qui fait de la prolongation du conflit un risque structurel.

3.Des objectifs de guerre délibérément inatteignables

Renverser le régime iranien, détruire intégralement le programme nucléaire de Téhéran et réduire à néant les capacités balistiques iraniennes. Trois objectifs maximaux de la guerre, simultanés, et structurellement irréalistes.

Aussi, en posant des conditions que personne, ni l’Iran, ni les médiateurs, ni même les États-Unis, ne pourraient accepter, Netanyahu s’assurait que le conflit resterait sans issue politique. Il ne s’agissait pas d’incompétence stratégique, mais d’un calcul politique.

Et c’est ici que l’enjeu nucléaire fait basculer tout le récit. Car le bilan de la guerre, loin de valider les objectifs affichés et initiaux de la guerre de février 2026, les a retournés. L’uranium hautement enrichi de l’Iran (quelque 440 kilos proches du niveau militaire) n’a pas été détruit. Les évaluations de renseignement américaines qui ont fuité en juin 2026 l’ont confirmé : une partie du stock fissile avait été déplacée des sites avant les frappes sur Fordo, Natanz et Ispahan (les principaux sites nucléaires iraniens connus). La DIA, l’Agence du Renseignement de Défense américaine, estimait en mars 2026 le programme retardé de « quelques mois » seulement ; le directeur de la CIA ripostait « des années » mais aucune des deux évaluations n’osait parler de destruction. La guerre censée éradiquer le programme l’a, en réalité, doté d’une légitimité domestique que des années de diplomatie n’avaient jamais réussi à entamer.

Le constat d’échec militaire masque une réalité plus profonde : Netanyahu n’a peut-être jamais cherché à gagner la guerre au sens stratégique. Il cherchait à la prolonger. Mais en la prolongeant, il a laissé le sablier nucléaire continuer de couler au bénéfice de Téhéran.

4. Écarté par son propre allié

Le signe le plus révélateur de la marginalisation de Netanyahu est venu de Washington. Lors de la signature du Mémorandum d’Islamabad -l’accord le plus structurant pour la région depuis des décennies- le Premier ministre israélien n’a pas été consulté, ni même informé des détails avant l’annonce. Plus frappant encore : c’est le Pakistan, et non un allié occidental d’Israël, qui a tenu la plume de la médiation, le chef d’état-major Asim Munir étant publiquement remercié par le vice-président américain alors que « le jusqu’au-boutisme affiché de Benjamin Netanyahu » est considéré comme un obstacle et un problème par Donald Trump lui-même.

Être perçu comme un problème par son allié le plus indéfectible : c’est une forme de jugement politique sans appel. Netanyahu n’est plus seulement l’obstacle aux yeux de ses adversaires ; il l’est aux yeux de ses partenaires.

5. La doctrine du fait accompli et son nouveau théâtre : le Liban

Au cœur de la tactique de Netanyahu se trouve une doctrine classique : celle du fait accompli. Plutôt que de subir le tempo de l’adversaire, imposer le sien ; plutôt que d’attendre la menace, la devancer. C’est la logique d’Osirak (1981) et du site secret nucléaire syrien Al Kibar (2007).

En 2026, cette doctrine a trouvé un théâtre idéal : le Sud-Liban. L’accord-cadre du 26 juin a confié à l’armée libanaise la tâche de désarmer le Hezbollah avant tout retrait israélien complet et Netanyahu a aussitôt prévenu que Tsahal resterait « dans la ceinture de sécurité jusqu’à ce que le Hezbollah soit désarmé ». Le verrou est parfait : aussi longtemps que le Hezbollah refuse de déposer les armes (« accord nul et non avenu », a tranché son secrétaire général Naïm Qassem), Israël conserve un motif de présence, de frappes et d’escalade et donc la maîtrise du tempo. Netanyahu pourrait être tenté de saboter le Mémorandum d’Islamabad en attaquant Beyrouth, prétextant une menace du Hezbollah, ce qui obligerait l’Iran à répondre et risquerait de relancer le conflit au Moyen-Orient.

La force de cette doctrine est sa rapidité : un seul événement peut redéfinir tout l’échiquier. Sa faiblesse est sa dépendance à la réaction de l’adversaire. Le fait accompli ne fonctionne que si l’autre camp réagit au tempo voulu. Or le Liban est aussi un piège pour Netanyahu : une offensive de trop pourrait déclencher la guerre civile libanaise que certains commentateurs israéliens appellent ouvertement de leurs vœux mais une guerre civile qui ferait voler en éclats non seulement l’accord-cadre, mais aussi le Mémorandum d’Islamabad dont le point 1 garantit « l’intégrité territoriale et la souveraineté du Liban ». L’étincelle libanaise peut rallumer la guerre régionale ou se retourner contre son artificier.

6. L’isolement régional d’Israël : l’héritage empoisonné

Au-delà de l’immédiat, la politique de Netanyahu laisse un héritage géopolitique lourd pour Israël lui-même. Le projet de corridor commercial Inde–Golfe–Israël, qui devait normaliser l’État hébreu et l’intégrer dans une architecture économique multilatérale, a disparu. Les monarchies du Golfe se retrouvent prises en étau entre un Iran renforcé dans son ressentiment et un Israël perçu comme déstabilisateur, même si, fait notable, ces mêmes monarchies (Émirats en tête) ont salué l’accord-cadre libanais comme un pas vers la souveraineté de Beyrouth et le « containment » de Téhéran à qui elles ont versé des milliards de dollars en catimini pour acheter la paix. Le Golfe veut la stabilité, pas la croisade ni l’escalade.

Le résultat est paradoxal : Netanyahu voulait forger un Nouveau Moyen-Orient ; il a produit un Moyen-Orient qui s’arme et qui, sur le dossier nucléaire, observe désormais un Iran plus proche du seuil qu’avant la guerre déclenchée le 28 février 2026.

1.La patience iranienne : l’école du temps long

2.Une culture de la négociation vieille de 5.000 ans, le Bazar

Si la tactique de Netanyahu est celle de l’urgence, celle de Téhéran en est l’exact contrepoint. Pour la comprendre, il faut distinguer deux échelles de temps. La République Islamique d’Iran n’a que 47 ans. La Perse en a environ 5.000. L’idéologie révolutionnaire explique les objectifs de Téhéran ; c’est la culture stratégique persane, bien plus ancienne, qui en explique les méthodes.

Là où Netanyahu pense la négociation comme un rapport de force à trancher vite, les dirigeants iraniens l’abordent comme un affrontement stratégique dans lequel le temps lui-même devient une arme. Le succès ne se mesure pas à la conclusion rapide d’un accord, mais à la préservation des options et à l’épuisement de l’adversaire. C’est la diplomatie du bazar contre la diplomatie du chronomètre.

Cette culture porte un nom : la mentalité du bazar (baazari) en persan. Transposée à la diplomatie, elle consiste à partir de positions très ambitieuses, à concéder lentement et à contrecœur, et à dissimuler ses intentions derrière une politesse rituelle. Un proverbe persan la résume : « Trouble l’eau, et tu pourras attraper le poisson. »

Trois métaphores éclairent l’âme du négociateur persan. Le tapis, dont la confection prend des mois sans échéance. Les échecs, jeu national et invention perse, qui enseigne à calculer plusieurs coups à l’avance. Et le « taarof », ce système raffiné de politesse rituelle où le dit ne révèle jamais le pensé. Là où l’Occidental cherche clarté et engagements explicites, l’Iranien valorise la flexibilité, l’ambiguïté et la préservation de l’espace de manœuvre.

Cette patience n’est pas seulement culturelle : elle est théologique. La vertu chiite de la patience (sabr) confère à l’attente une dimension spirituelle. Endurer les sanctions, supporter des processus interminables, attendre le retournement favorable du contexte mondial, tout cela fait partie d’une discipline éprouvée.

Il faut le dire avec lucidité : ces tactiques ont un coût réel. De nombreux observateurs y voient une instrumentalisation de la diplomatie pour gagner du temps sans réelle intention de conclure. La patience peut devenir un piège : à force de jouer la montre, Téhéran a parfois laissé passer des fenêtres d’accord favorables, et payé en sanctions prolongées le prix de son refus de trancher. La culture du temps long n’est pas une garantie de victoire, c’est une école, avec ses échecs. Et elle partage avec la tactique de Netanyahu un trait décisif : toutes deux peuvent faire passer l’intérêt du régime avant celui des populations.

3.Le sablier dans le sablier : la dimension nucléaire

La patience iranienne n’est pas qu’une posture diplomatique, c’est une doctrine nucléaire. Le temps long n’a de sens, pour Téhéran, que parce qu’il travaille mécaniquement en sa faveur sur le seul terrain qui compte vraiment.

Chaque mois gagné est un mois où l’uranium reste enrichi, où le savoir-faire se consolide, où les installations endommagées se reconstruisent. C’est la capacité de seuil. Le Mémorandum d’Islamabad lui-même consacre cet avantage : son point 9 gèle le statu quo nucléaire dans l’attente de l’accord final, et son point 8 ne prévoit qu’un down-blending (réduction du niveau d'enrichissement) progressif sous supervision de l’AIEA, négocié dans un calendrier ultérieur. Autrement dit, l’Iran a échangé une promesse de non-armement (qu’il réaffirme) contre la préservation de sa matière fissile et de son levier. La diplomatie du bazar a fonctionné : Téhéran a concédé le mot (« pas d’arme nucléaire »), pas la chose (le stock et la capacité nucléaire).

Faut-il en conclure que l’Iran est déjà une puissance nucléaire ? Non ou du moins pas pour le moment, mais ce n’est qu’une nuance que la prudence analytique impose. Les rumeurs récurrentes d’un essai souterrain secret, ravivées par chaque séisme dans un pays assis sur la collision des plaques sismiques arabique et eurasienne, ont été relativement réfutées par les organismes de surveillance. Les signatures tectoniques, pas explosives suggèrent encore une radiation normale. L’Iran est très vraisemblablement un État du seuil, autrement dit au pied de l’arme, pas au-delà. Mais c’est précisément ce statut qui donne tout son sens au sablier : Téhéran n’a pas besoin de tester pour gagner ; il lui suffit d’attendre, le stock préservé, que le rapport de forces régional et international tourne. Le grain de sable nucléaire tombe en sa faveur à chaque heure qui passe.

4.Une patience adossée à un isolement militaire

Mais la patience iranienne a un angle mort et que la guerre a cruellement exposé. Téhéran joue le temps long en s’appuyant, croit-il, sur un « axe oriental » : partenariat économique avec la Chine (qui absorbe 80 à 90 % de son pétrole), partenariat stratégique de 20 ans avec la Russie, voisinage redevenu vital avec le Pakistan, pacte trilatéral signé en janvier 2026, sans oublier la rivalité gérée avec la Turquie.

Or aucun de ces partenaires n’est venu à son secours militaire pendant la guerre. La Chine a vendu, la Russie était absorbée par l’Ukraine, le Pakistan a médié, la Turquie a manœuvré. Du pétrole, de la technologie, de la couverture diplomatique au Conseil de sécurité mais pas une seule garantie de défense. Derrière l’image d’un bloc soudé, l’Iran reste militairement seul pour le moment. Sa patience n’est donc pas seulement une vertu : elle est aussi une nécessité d’acteur affaibli, qui n’a d’autre choix que d’attendre faute de pouvoir frapper. La sagesse du sablier est aussi l’aveu d’une impuissance conjoncturelle.

5.LE CHRONOMETRE CONTRE LE SABLIER

D’un côté, Benjamin Netanyahu : un homme pressé par le temps, dont chaque jour de paix rapproche l’échéance judiciaire et électorale, mais qui dispose d’une capacité d’initiative militaire que nul autre acteur régional ne possède. De l’autre, Téhéran : une diplomatie pour qui le temps n’est pas une contrainte mais une ressource, mais dont l’économie exsangue et la population éprouvée limitent la marge d’attente. Chaque camp a une horloge qui le presse et une qui le sert. Au-dessus des deux, le sablier nucléaire continue de couler.

Ne sous-estimons pas Netanyahu. Sa stratégie de l’urgence a un avantage que la patience n’a pas : l’initiative. C’est lui qui choisit le moment, le lieu et la nature de l’escalade. Une frappe sur Beyrouth peut, en quelques heures, rendre caduc un Mémorandum d’accord patiemment construit. Tant qu’il conserve l’appui -même réticent- d’une partie de l’establishment américain et la supériorité militaire d’Israël, sa capacité de nuisance reste intacte.

Mais la culture stratégique persane est conçue pour neutraliser cette logique. Téhéran sait que l’adversaire pressé révèle sa main avant l’heure. Plutôt que de répondre à la provocation au tempo de Netanyahu, l’Iran peut absorber un coup, dénoncer la manœuvre, et laisser le Premier ministre s’isoler davantage y compris vis-à-vis de Washington, qui considère déjà son jusqu’au-boutisme comme un problème. En refusant l’escalade immédiate, Téhéran prive le fait accompli de la réaction dont il a besoin. Et pendant ce temps, le stock d’uranium reste là.

Au fond, l’affrontement entre ces deux stratégies se ramène à un pari. La stratégie de Netanyahu parie que, provoqué assez fort -au Liban, plus probablement qu’ailleurs-, l’Iran finira par réagir et offrira le prétexte au retour de la guerre. La patience iranienne parie que Netanyahu manquera de temps (procès, élections, lassitude de l’opinion, exaspération américaine) avant d’avoir pu provoquer la rupture décisive. Et le sablier nucléaire, lui, mise qu’aucun des deux autres n’aura le temps de régler le fond avant que la capacité de seuil ne devienne un fait acquis, irréversible.

L’issue n’est pas écrite. Si l’Iran cède à une seule provocation de trop, le chronomètre l’emporte et la guerre reprend. Si Téhéran tient, et si le Mémorandum d’Islamabad résiste assez longtemps pour que les allègements de sanctions créent des intérêts économiques difficiles à défaire, alors le sablier l’emporte et la paix s’enracine. Mais une paix qui aura entériné un Iran au seuil nucléaire. Le facteur décisif ne sera peut-être ni israélien ni iranien, mais américain : la constance de Washington à soutenir le Mémorandum d’accord déterminera largement lequel des deux camps verra son horloge s’arrêter en premier et ce malgré les escarmouches auxquelles on assiste chaque week-end.

Une chose est sûre : les incitations structurelles penchent légèrement en faveur de la patience. Netanyahu doit réussir un coup précis dans une fenêtre qui se referme ; l’Iran n’a qu’à éviter l’erreur fatale. En théorie des jeux, la position de celui qui doit agir est plus fragile que celle de celui qui doit s’abstenir. Mais une seule étincelle -au Liban, sur le nucléaire, dans le Golfe- peut renverser cet avantage, et Netanyahu a bâti sa carrière sur l’art de produire l’étincelle au bon moment.

Conclusion : trois horloges, une paix en jeu

Deux écoles, trois horloges, un seul enjeu. La tactique de Netanyahu (l’urgence, l’initiative, le fait accompli) n’est pas l’aberration d’un homme isolé : c’est une doctrine stratégique cohérente, redoutablement efficace à court terme, et qui a assuré sa longévité politique. La patience iranienne (le temps long, l’ambiguïté, l’endurance) n’est pas la sagesse désintéressée d’une civilisation : c’est une autre doctrine, tout aussi intéressée, qui sert d’abord la survie d’un régime et la préservation d’un levier nucléaire. Aucune des deux ne mérite ni diabolisation ni idéalisation.

Ce qui sépare les deux approches, c’est leur rapport au coût humain. La doctrine de l’urgence produit ses victimes par l’action : les frappes, les escalades, les guerres relancées, et le risque d’embraser le Liban. La doctrine de la patience produit les siennes par la résilience : les sanctions prolongées, les populations sacrifiées sur l’autel du temps long. Les peuples de la région paient, d’une manière ou d’une autre, le prix des deux stratégies.

Quant à savoir laquelle l’emportera, l’on ne peut pour le moment trancher. Les incitations structurelles favorisent légèrement la patience. Mais Netanyahu a bâti sa carrière sur l’art de transformer un instant en bascule historique, et le front libanais lui offre, actuellement plus que jamais, l’étincelle à portée de main. Le sort du Mémorandum d’Islamabad dépendra moins de la supériorité abstraite d’une doctrine que de quatre variables concrètes : la discipline de Téhéran face aux provocations, la fenêtre politique restante de Netanyahu, le traitement de l’uranium enrichi dans la négociation des 60 jours, et surtout la constance de Washington en faveur de la situation de non-guerre avec l’Iran.

Le chronomètre et le sablier mesurent le même temps de deux manières opposées. L’un égrène des secondes vers une échéance ; l’autre laisse couler un sable que rien ne presse. Mais il existe un troisième sablier, plus silencieux, dont les grains sont d’uranium et que ni l’urgence de Netanyahu ni la patience de Téhéran ne savent vraiment arrêter.